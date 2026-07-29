Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा : भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च

Saharanpur News: फोटो-05 की सीरीज गुरु पूर्णिमा : भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्चगुरु पूर्णिमा : भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्चगुरु पूर्णिमा : भ

Saharanpur News: सहारनपुर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। विभिन्न स्थानों पर पूजा-अर्चना, सत्संग, प्रवचन, सम्मान समारोह और धार्मिक यात्राओं का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने गुरु को जीवन का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि गुरु का ज्ञान और संस्कार व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य एवं सद्मार्ग की ओर ले जाता है। कार्यक्रमों में शांति, मानवता, भाईचारे और सेवा का संदेश भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा (महर्षि वेदव्यास जयंती) पर्व अभियान के तहत नगर विधायक राजीव गुंबर ने नगर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर संतों एवं पंडितों से भेंट की। उन्होंने संतों का स्वागत कर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। नगर विधायक राजीव गुंबर और महापौर अजय कुमार सिंह ने जैन बाग स्थित जैन मंदिर में आचार्य पंडित प्रगित कौशिक, दिल्ली रोड स्थित सालासर बालाजी धाम मंदिर में पंडित अभिषेक कृष्णात्रे, पंत बिहार कॉलोनी स्थित उनके निवास पर पंडित कौशलेन्द्र स्वामी तथा मोरगंज स्थित मंदिर में पंडित हरिशंकर गोनियाल से भेंट की। इस दौरान गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व पर चर्चा भी की गई। नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ही व्यक्ति को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल विश्नोई ने कहा कि गुरु पूर्णिमा सनातन परंपरा का पवित्र पर्व है। संतों और विद्वानों का आशीर्वाद समाज को सदैव सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। इस अवसर पर केशव मंडल प्रभारी शैलेंद्र भूषण गुप्ता और प्रताप मंडल अध्यक्ष विजय वर्मा भी उपस्थित रहे.

यज्ञोपवीत संस्कार, गुरुपूजन, संकीर्तन और भंडारे का आयोजन सहारनपुर, संवाददाता। बेरीबाग स्थित मोक्षायतन अंतरराष्ट्रीय योगाश्रम में व्यासपूर्णिमा पर्व श्रद्धा और संस्कार के साथ मनाया गया। योगगुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण के सान्निध्य में यज्ञोपवीत संस्कार, गुरुपूजन, संकीर्तन और भंडारे का आयोजन हुआ। पंडित सुनील शर्मा के नेतृत्व में कई साधकों ने यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्यपूर्वक योग साधना का संकल्प लिया। नेशन बिल्डर्स अकादमी के 12 से 15 वर्ष आयु के सैकड़ों बच्चों ने भी संस्कार ग्रहण किया। शिष्यों को संबोधित करते हुए स्वामी भारत भूषण ने कहा कि गुरु की माने बिन गुरु को मानना व्यर्थ है। व्यासपूर्णिमा गुरु से बंधने का नहीं, साधना से जुड़ने का पर्व है। गुरु बांधते नहीं, मुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु को केवल मानना पर्याप्त नहीं, उनकी शिक्षाओं का पालन करना ही सच्ची गुरु-भक्ति है। साधक को मननपूर्वक जीवन जीते हुए अपनी शक्ति को मर्यादा में रखना चाहिए। मर्यादा में रहने वाली युवा शक्ति समाज निर्माण में सहायक होती है.

सद्गुरु में समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा : स्वामी कालेंद्रानंद सहारनपुर, संवाददाता। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सद्गुरु में समाहित है। कार्यक्रम में रामकृष्ण परमहंस की अष्टधातु प्रतिमा का मंत्रोच्चार के साथ दूध, दही, शहद और शक्कर से महा स्नान कराया गया। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से महाभिषेक, सद्गुरुदेव की आरती और चरणों में तिलक व माल्यार्पण किया गया। गुरु परिवार ने सद्गुरुदेव स्तोत्र का पाठ किया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि गुरु तत्व ही ब्रह्म तत्व है। गुरु शरीर नहीं, बल्कि अजर-अमर, अविनाशी और शाश्वत गुणात्मक सत्ता है। गुरु अपने तपोबल से शिष्य में ब्रह्म चेतना जागृत कर उसे मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इस अवसर पर रमेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र धीमान, रामेश्वर शर्मा, डॉ. राकेश राणा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे.

गुरु पूर्णिमा पर निकाली यात्रा, 100 से अधिक मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित सहारनपुर, संवाददाता। आषाढ़ पूर्णिमा एवं गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर धम्म भूमि यूनिट द्वारा खत्रीवाला स्थित चैंपियन मेकर बॉक्सिंग अकादमी के निकट कार्यक्रम आयोजित किया गया। भिक्खू डॉ. करुणाशील राहुल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम खत्रीवाला में यात्रा निकालकर शांति, मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग को जन-जन तक पहुंचाने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर वर्ष 2026 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में 40 से 100 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले 100 से अधिक छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम भिक्षुणी धम्म नन्दा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। धम्म भूमि के राष्ट्रीय प्रचारक राजकुमार बौद्ध के प्रयासों की सराहना की गई। डॉ. शुभम कुमार, डॉ. अरजनीश कुमार, राकेश बौद्ध, भावना बौद्ध, नेहा बौद्ध, अनंत बौद्ध, आशीष बॉक्सर और सूरज बौद्ध आदि रहे.