Saharanpur News: सहारनपुर: ट्रायल के लिए ली पिकअप, लौटाने के लिए चार लाख की रंगदारी मांगी
Saharanpur News: सहारनपुर: ट्रायल के लिए ली पिकअप, लौटाने के लिए चार लाख की रंगदारी मांगी
Saharanpur News: बोलेरो पिकअप खरीदने के बहाने ले जाने के बाद वाहन वापस न करने और उल्टे चार लाख रुपये की मांग कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने पहले थाना और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दाबकी गुर्जर निवासी पीड़ित साबिर अली पुत्र अब्बास अली ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बोलेरो पिकअप संख्या यूपी-11 सीटी-2054 का मालिक है। उसके परिचित मुबारिक ने वाहन खरीदने की बात कहकर उसकी मुलाकात आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नया गांव, मेहूंवाला, देहरादून और रियाज खान पुत्र अफजाल निवासी तालाब के पास, रामपुर शहर से कराई।
आरोप है कि 20 मार्च 2025 को तीनों लोग वाहन को दो-चार दिन चलाकर देखने की बात कहकर अपने साथ ले गए। बाद में आरोपियों ने डरा-धमकाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए, लेकिन वाहन वापस नहीं किया। पीड़ित का कहना है कि बोलेरो पर लोन होने के कारण वह किश्तें भी नहीं चुका पा रहा है। आरोप है कि वाहन मांगने पर आरोपी अब चार लाख रुपये की मांग कर रहे हैं और रकम न देने पर स्मैक या चरस के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने थाना और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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