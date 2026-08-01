Saharanpur News: तीन दिन से लापता युवक का शव हिंडन नदी में मिला
Saharanpur News: सहारनपुर में हिंडन नदी में तीन दिन से लापता युवक हारून का शव मिला। हारून मानसिक रूप से कमजोर था और तीन दिन पहले घर से लापता हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौत के कारणों की जांच शुरू की। घटना से परिवार में मातम छा गया है।
Saharanpur News: सहारनपुर। हिंडन नदी में तीन दिन से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान हारून पुत्र इखलाक (38) निवासी गांव कमेशपुर, थाना फतेहपुर के रूप में हुई। पुलिस एवं परिजनों के मुताबिक हारून मानसिक रूप से कमजोर था और तीन दिन पहले घर से लापता हो गया था। उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को हिंडन नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी मिलते ही परिजन भी वहां पहुंचे और शव की शिनाख्त हारून के रूप में की।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।