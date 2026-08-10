Saharanpur News: घंटाघर पर भाजपा ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे
Saharanpur News: सावन कांवड़ यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटे के क्षेत्र में शिव भक्तों का फूलों से स्वागत किया। उत्सव का माहौल बना, हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। महापौर और विधायक ने कांवड़ियों का अभिनंदन कर उनकी यात्रा की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि यात्रा आस्था और सामाजिक समरसता का पर्व है।
Saharanpur News: सावन कांवड़ यात्रा के दौरान घंटाघर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। फूलों की बारिश के बीच घंटाघर क्षेत्र हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। कांवड़ियों ने भी उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह और विधायक राजीव गुंबर ने स्वयं कांवड़ियों पर पुष्प बरसाकर उनका अभिनंदन किया और मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का पर्व है। शिवभक्तों की सेवा और स्वागत करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा सुरक्षा और श्रद्धा के साथ संपन्न कराई जा रही है।
कांवड़ियों की सुविधा के लिए सरकार और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान पूर्व महापौर संजीव वालिया, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, अमित गगनेजा, राकेश जैन, सुपनीत सिंह, किशोर शर्मा, गौरव गर्ग, पार्षद संजय सैनी, संजय गर्ग, मनुज गुप्ता, विपिन कुमार, राजिंदर कोहली, मनीष सचदेवा, गौरव कपिल और नीरज शर्मा आदि मौजूद रहे।
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