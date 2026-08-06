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Saharanpur News: गुरु रविदास की जन्मस्थली से आए कलश का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी के कलश का बेहट क्षेत्र के गांवों में स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में नेताओं ने गुरु रविदास के समानता और भाईचारे के विचारों को साझा किया।

Saharanpur News: गुरु रविदास की जन्मस्थली से आए कलश का स्वागत

Saharanpur News: भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी के कलश का बुधवार को बेहट क्षेत्र के कई गांवों में श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। कलश वंदन यात्रा कलसिया, पथरवा, भाकरोड़, बेहट, रोगला हथौली, रवासौली, मरवा, लतीफपुर भूड़, छज्जा और सिकंदरपुर से होकर निकली, जहां लोगों ने पूजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। पूर्व विधायक नरेश सैनी, जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल, जिला पंचायत सदस्य रामकिशन चौधरी और हंसराज गौतम ने कहा कि गुरु रविदास के समानता, भाईचारे और मानवता के विचार आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं।

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कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सैनी ने किया।

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