Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर किया जलाभिषेक, पुजारियों का किया सम्मान
Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर किया जलाभिषेक, पुजारियों का किया सम्मानगुरु पूर्णिमा पर किया जलाभिषेक, पुजारियों का किया सम्मानगुरु पूर्णिमा पर किया जलाभिषेक, पुजारि
Saharanpur News: चिलकाना। गुरु पूर्णिमा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में साफ-सफाई अभियान चलाया तथा भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने मंदिरों के पुजारियों को पटका पहनाकर एवं तिलक लगाकर उनका सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुकेश शर्मा ने कहा कि गुरु वह होता है, जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत सहित अनेक पुराणों की रचना की। इसलिए यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का पर्व है।
कार्यक्रम में पवन सैन, चेतराम, अनुपम जैन, प्रमोद जैन, सन्नी कोरी, पंडित अनिरुद्ध शर्मा, हिमांशु सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं, यूएसए इंटरनेशनल स्कूल, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, एलआरडी पब्लिक स्कूल, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, पटनी सहित अन्य विद्यालयों में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।
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