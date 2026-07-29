Saharanpur News: अज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्र घायल
Saharanpur News: अज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्र घायलअज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्र घायलअज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्र घायलअज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्
Saharanpur News: नागल। मंगलवार शाम स्टेट हाईवे पर एक बाइक सवार युवक की टक्कर से दूसरी बाइक सवार पिता व पुत्र घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें सीएचसी भिजवाया। जहां से पिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया, हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। कस्बा निवासी सतपाल अपने पुत्र मनीष के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, जैसे ही वह एमएलडी स्कूल के सामने धर्म कांटे के निकट पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार एक युवक मोबाइल पर बात करता हुआ आया तथा उनकी बाइक में टक्कर मारकर वह फरार हो गया। जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए।
पुलिस अज्ञात बाइक सवार युवक की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
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