Saharanpur News: कैम्पस इंटरव्यू में नौ छात्रों का चयन
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Saharanpur News: रामपुर मनिहारान। गोचर महाविद्यालय में आयोजित कैम्पस इंटरव्यू में बीएएसएफ कंपनी ने इंटर्नशिप के लिए नौ छात्रों का चयन किया। महाविद्यालय के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सेल की ओर से आयोजित इंटरव्यू में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चयनित छात्रों को कंपनी के नियमानुसार प्रतिमाह 9 से 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सेल के संयोजक प्रो. डॉ. राजबीर सिंह ने बताया कि इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी ने नौ छात्रों का चयन किया है। कैम्पस इंटरव्यू के दौरान कंपनी की ओर से डॉ. एके सिंह और अमित कुमार शर्मा मौजूद रहे। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सेल के सह-संयोजक डॉ. विपिन कुमार और सुशील कुमार का भी विशेष सहयोग रहा।
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