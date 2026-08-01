Saharanpur News: नशीला पदार्थ सुंघाकर महिलाओं के जेवर लेकर फरार
Saharanpur News: नशीला पदार्थ सुंघाकर महिलाओं के जेवर लेकर फरारनशीला पदार्थ सुंघाकर महिलाओं के जेवर लेकर फरारनशीला पदार्थ सुंघाकर महिलाओं के जेवर लेकर फरारनशीला पदार्थ
Saharanpur News: बड़गांव। कस्बे में पुराने बर्तन बदलने के बहाने घर पहुंचीं फेरी वाली महिलाओं पर दो महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगा है। दोनों पीड़िताओं के पतियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपित महिलाओं की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुक्रवार को चार महिलाएं पुराने बर्तन लेकर कस्बे में फेरी लगा रही थीं। इसी दौरान शुभम पुत्र जुम्मा की पत्नी आयुषी ने उन्हें घर बुलाया। आरोप है कि एक महिला ने पानी मांगा और आयुषी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया। बेहोश होने पर महिला उसके गले से सोने का ओम, कानों के कुंडल और पाजेब लेकर निकल गई।
इसी तरह शिवकुमार पुत्र धर्मवीर की पत्नी रूबी के घर पहुंचकर भी महिला ने कथित तौर पर उसके जेवर उतार लिए। होश आने पर दोनों ने महिलाओं की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिलीं।
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