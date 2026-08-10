Saharanpur News: चिकन बिरयानी की बिक्री को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा

Saharanpur News: दारुल उलूम क्षेत्र के निकट एक होटल में चिकन बिरयानी परोसे जाने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच हंगामा किया। आरोप था कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिबंध के दौरान मीट कटान के प्रतिबंध के बाद भी मीट के व्यजन परोसे जा रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल के कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दारुल उलूम क्षेत्र स्थित मुरादाबादी चिकन बिरयानी सेंटर पर परोसी जा रही चिकन बिरयानी को देख हंगामा किया। बजरंग दल के जिला सह-संयोजक रुद्र मिश्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने मीट को पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ है, इसके बावजूद खुलेआम चिकन बिरयानी और मांस के व्यंजन यहां परोसा जा रहे है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।