Saharanpur News: चिकन बिरयानी की बिक्री को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा
Saharanpur News: दारुल उलूम क्षेत्र के निकट एक होटल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रविवार को चिकन बिरयानी परोसे जाने के खिलाफ हंगामा किया। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट कटान पर प्रतिबंध होने के बावजूद मांस के व्यंजन परोसे जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने होटल कर्मियों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया।
Saharanpur News: दारुल उलूम क्षेत्र के निकट एक होटल में चिकन बिरयानी परोसे जाने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच हंगामा किया। आरोप था कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिबंध के दौरान मीट कटान के प्रतिबंध के बाद भी मीट के व्यजन परोसे जा रहे हैं। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल के कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दारुल उलूम क्षेत्र स्थित मुरादाबादी चिकन बिरयानी सेंटर पर परोसी जा रही चिकन बिरयानी को देख हंगामा किया। बजरंग दल के जिला सह-संयोजक रुद्र मिश्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने मीट को पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ है, इसके बावजूद खुलेआम चिकन बिरयानी और मांस के व्यंजन यहां परोसा जा रहे है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस पर भी मीट कारोबारियों और होटल संचालकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। साथ ही पुलिस ने इस दौरान होटल कर्मियों को को हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय प्रजापति, अनुज प्रजापति, लखन कुमार, सुमित कुमार, अजय कुशवाहा, रविकांत, केशव, करण, रवि आदि मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान एक पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा संभंल में मामले का संज्ञान लेने की भी पुलिस से चर्चा की। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।