Saharanpur News: संस्कृत महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं पर बजरंग दल ने जताया आक्रोश
Saharanpur News: संस्कृत महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं पर बजरंग दल ने जताया आक्रोशसंस्कृत महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं पर बजरंग दल ने जताया आक्रोशसंस्कृत मह
Saharanpur News: देवबंद। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देवीकुंड स्थित संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था, छात्रावास और भोजन की गुणवत्ता सहित अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आक्रोष जताया। बुधवार को संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए जांच कराए जाने की मांग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों की संख्या दिनों-दिन घट रही है। उन्होंने संस्थान के प्रबंधन और शिक्षकों को जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। महाविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रावास व महाविद्यालय परिसर में गंदगी पसरी हुई है।
विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी सही नहीं है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी यदि मामले की जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई न की गई तो सबूतों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। एसडीएम विजय प्रताप सिंह ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान रूद्र मिश्रा, आचार्य वासुदेव, रोहित कौशिक, शिवम सैनी, विशाल त्यागी, अंकित नामदेव, अजय प्रजापति, तन्मय और कृष्णा आदि मौजूद रहे।
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