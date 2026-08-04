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Saharanpur News: शत्रु संपत्ति पर पुलिस कर रही प्रभावशाली लोगों का संरक्षण : विकास त्यागी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पुलिस पर प्रभावशाली लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। 1989 में पाकिस्तान गई सालेहा खातून की संपत्ति पर कब्जा किया गया है।

Saharanpur News: शत्रु संपत्ति पर पुलिस कर रही प्रभावशाली लोगों का संरक्षण : विकास त्यागी

Saharanpur News: बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने नगर स्थित शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से हुए कब्जा प्रकरण में पुलिस पर प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने उक्त प्रकरण में आलाधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। विकास त्यागी ने सहारनपुर मंडलायुक्त डा. रुपेश कुमार, डीएम अरविंद चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह को पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वर्ष 1989 में पाकिस्तान जा चुकी सालेहा खातून के नाम पर दर्ज शत्रु संपत्ति पर कुछ लोगों ने अवैध रुप से कब्जा कर रखा है।

इस मामले में देवबंद थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने के बजाए प्रभावशाली लोगों को संरक्षण दे रही है। बताया कि एक नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आलाधिकारियों से उक्त प्रकरण उच्चस्तरीय पुलिस और राजस्व विभाग की टीम से जांच कराए जाने और शत्रु संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने, पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही आरोप सही पाए जाने पर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराए जाने की मांग की गई है।

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