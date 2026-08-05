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Saharanpur News: शुगर मिल गेट पर सुरक्षा गार्ड पर हमला, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: बजाज शुगर मिल के गेट पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर सफाई कर्मी और उसके साथियों द्वारा हमला किया गया। गार्ड ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने गेट पर बाहर जाने की अनुमति मांगने पर गार्ड को डराने-धमकाने का प्रयास किया।

Saharanpur News: शुगर मिल गेट पर सुरक्षा गार्ड पर हमला, कार्रवाई की मांग

Saharanpur News: बजाज शुगर मिल के मुख्य गेट पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर मंगलवार दोपहर सफाई कर्मी और उसके साथियों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घायल गार्ड ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैनपुर निवासी सुमित ने बताया कि वह बजाज शुगर मिल के गेट पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान गांगनोली निवासी एक सफाई कर्मी कई बार बाहर जाने के लिए गेट पर आया। अधिकारियों की अनुमति लेने की बात कहने पर आरोपी कथित तौर पर देख लेने की धमकी देकर चला गया।

आरोप है कि दोपहर करीब 12 बजे वह 8-10 अज्ञात साथियों के साथ लौटा और लाठी-डंडों से हमला कर सुमित को घायल कर दिया। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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