Saharanpur News: घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने का आरोप
Saharanpur News: जदूरी का कार्य करती है ,शुक्रवार की सुबह वह रोजाना की तरह मजदूरी करने चली गई दोपहर को करीब 1:00 बजे घर पर खाना खाने आए तो घर के कमरों वह अलमारी के के
Saharanpur News: नानौता। घर में घुसकर ईंट पत्थर से मारपीट करने व जान से मारने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने दो सगे भाइयों व उनकी माता सहित तीन लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी सलीम पुत्र बशीर अहमद ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वह घर पर थे तभी गांव के ही दो सगे भाई अपनी मां के साथ उनके घर पर आए और उन्होंने उसके और उसकी पुत्री व पत्नी के साथ ईंट पत्थर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
थाना इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बौद्ध ने बताया कि सलीम की तहरीर के आधार पर जुनैद तथा महबूब दोनों भाईयों सहित उनकी माता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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