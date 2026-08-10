Saharanpur News: जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर छुरे समेत गिरफ्तार
Saharanpur News: कोतवाली नगर पुलिस ने आशीष शर्मा उर्फ गागू को अवैध छुरे के साथ गिरफ्तार किया। वह जिलाबदर है और उसके खिलाफ 17 विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे प्रभात सिनेमा पार्किंग गेट के पास पकड़ा। आशीष किशनपुरा का निवासी है और यह थाने का हिस्ट्रीशीटर है।
Saharanpur News: कोतवाली नगर पुलिस ने रविवार को जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर आशीष शर्मा उर्फ गागू को अवैध छुरे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे प्रभात सिनेमा पार्किंग गेट के पास से पकड़ा। आशीष शर्मा उर्फ गागू पुत्र स्व. सुरेश शर्मा नाला पटरी किशनपुरा का निवासी है और कोतवाली नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस के मुताबिक वह वर्तमान में जिलाबदर चल रहा था। तलाशी में उसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार आशीष के खिलाफ विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं।
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