Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर छुरे समेत गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: कोतवाली नगर पुलिस ने आशीष शर्मा उर्फ गागू को अवैध छुरे के साथ गिरफ्तार किया। वह जिलाबदर है और उसके खिलाफ 17 विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे प्रभात सिनेमा पार्किंग गेट के पास पकड़ा। आशीष किशनपुरा का निवासी है और यह थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

Saharanpur News: जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर छुरे समेत गिरफ्तार

Saharanpur News: कोतवाली नगर पुलिस ने रविवार को जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर आशीष शर्मा उर्फ गागू को अवैध छुरे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे प्रभात सिनेमा पार्किंग गेट के पास से पकड़ा। आशीष शर्मा उर्फ गागू पुत्र स्व. सुरेश शर्मा नाला पटरी किशनपुरा का निवासी है और कोतवाली नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस के मुताबिक वह वर्तमान में जिलाबदर चल रहा था। तलाशी में उसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार आशीष के खिलाफ विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।