Saharanpur News: 200 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर में कलश स्थापित
Saharanpur News: फोटो-09200 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद सोमवार को कलश स्थापना 200 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद सोमवार को
Saharanpur News: चिलकाना। नगर के पुरानी घासमंडी स्थित करीब 200 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद सोमवार को कलश स्थापित किया गया। श्रद्धालुओं ने मंगल कलश यात्रा निकालकर भजन-कीर्तन के साथ मंदिर परिसर की परिक्रमा की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह पंडित दीपचंद शर्मा एवं अनिरुद्ध शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन संपन्न कराया। इसके बाद महिला और पुरुष श्रद्धालु हाथों में मंगल कलश लेकर भजन-कीर्तन करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे। सामूहिक रूप से नव-निर्मित मंदिर के गुंबद पर कलश की स्थापना की गई। इस दौरान क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की गई।
कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, अजय गुप्ता, संजय सिंघल, नितेश सिंघल, चेतराम रोहिला, हिमांशु गर्ग, पवन सेन, श्यामनाथ शर्मा, संजय गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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