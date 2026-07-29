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Saharanpur News: समय पर उपचार मिलने से फसल को नहीं होता नुकसान : डा. पांडेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: समय पर उपचार मिलने से फसल को नहीं होता नुकसान : डा. पांडेयसमय पर उपचार मिलने से फसल को नहीं होता नुकसान : डा. पांडेयसमय पर उपचार मिलने से फसल को नहीं

Saharanpur News: समय पर उपचार मिलने से फसल को नहीं होता नुकसान : डा. पांडेय

Saharanpur News: देवबंद। त्रिवेणी चीनी मिल गन्ना विकास क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक डा. एसके पांडेय ने खेतों मेंपहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फसल रोग एवं कीट की रोकथाम के बारे में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए गन्ना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मिल के सभी जोन में स्थित फसल के तीन दिवसीय निरीक्षण के उपरांत वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. एसके पांडेय ने बुधवार को बताया कि उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंच गन्ने के खेतों का निरीक्षण किया। बताया कि इस दौरान उन्होंने गन्ने की बढ़वार, फसल का स्वास्थ्य, कीट एवं रोगों की स्थिति तथा किसानों द्वारा अपनाई जा रही फसल सुरक्षा तकनीकों को करीब से समझा।

डा. पांडेय ने मिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से गन्ने के खेतों का निरीक्षण करें तथा किसी भी कीट अथवा रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि समय पर की गई रोग की पहचान और उचित उपचार से फसल को काफी हद तक क्षति से बचाया जा सकता है। मिल उपाध्यक्ष पुष्कर मिश्र ने कहा कि किसानों को स्वस्थ एवं अधिक उत्पादन वाली गन्ना फसल प्राप्त कराने के लिए चीनी मिल प्रबंधन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाप्रबंधक (गन्ना) एसके त्यागी ने बताया कि फसल सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यकता के अनुसार किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान मार्केटिंग हेड विपिन त्यागी, डेवलपमेंट हेड रणपाल तेवतिया, संबंधित क्षेत्रों के रीजनल हेड सीपी सिंह और संजीव मान सहित सभी जोनल मैनेजर एवं क्षेत्रीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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