Saharanpur News: पोस्टमार्टम से नहीं खुला साहिल की मौत का राज, विसरा जांच को भेजा
Saharanpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 17 वर्षीय साहिल की मौत की गुत्थी अभी नहीं सुलझ सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर पुलिस
Saharanpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 17 वर्षीय साहिल की मौत की गुत्थी अभी नहीं सुलझ सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर पुलिस ने विसरा सुरक्षित कर उसे जांच के लिए गाजियाबाद स्थित प्रयोगशाला भेजने का फैसला किया है। अब लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। मोहल्ला कायस्थवाड़ा के मुलतानियान निवासी साहिल की रविवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के पिता साबिर ने पुलिस को तहरीर देकर मोहल्ला गुज्जरवाड़ा निवासी एक किन्नर समेत कई लोगों पर साहिल को जबरन किन्नर बनाने का प्रयास करने और विरोध करने पर विषैला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
कोतवाली प्रभारी कपिल देव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए विसरा जांच के लिए गाजियाबाद प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तहरीर मिलने के बावजूद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।
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