Saharanpur News: अवैध रुप से चल रहे डेंटल क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सील

Saharanpur News: देवबंद। एसीएमओ डॉ. कपिल देव ने शिकायत पर नगर स्थित डेंटल क्लीनिक और पैथोलोजी लैब पर छापेमारी की। इस दौरान वैध दस्तावेज मौके पर न दिखाए जाने पर उन्हें सीज कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने को नोटिस दिया गया। शुक्रवार दोपहर एसीएमओ डा. कपिल देव ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पठानपुरा स्थित डेंटल क्लीनिक और शिक्षक नगर के निकट संचालित पैथोलोजी लैब पहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान टीम द्वारा संचालकों से संचालन संबंधी दस्तावेज दिखाने पर वह उस समय कोई भी अभिलेख नहीं दिखा पाए। वहीं, लैब पर भी पंजीकृत चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं मिला। एसीएमओ डा. कपिल देव ने बताया कि काफी समय से लोगों से शिकायत मिलने के बाद टीम ने निरीक्षण किया।