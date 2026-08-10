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Saharanpur News: शिवभक्तों की सेवा कर रहा भागीरथी सेवा समिति का कांवड़ शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: भगीरथी सेवा समिति के द्वारा कांवड़ शिविर का पांचवां आयोजन मोहल्ला सैनी सराए में किया गया। शिवभक्तों के लिए चिकित्सा, भोजन, पर्यावरण और विश्राम की व्यवस्था की गई है। यह शिविर महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुलदीप सैनी और अन्य सदस्य सेवा कार्य में संलग्न हैं।

Saharanpur News: शिवभक्तों की सेवा कर रहा भागीरथी सेवा समिति का कांवड़ शिविर

Saharanpur News: भगीरथी सेवा समिति के तत्वावधान में की पांचवां विशाल कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में शिवभक्त कावड़ियों के लिए चिकित्सा, भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। जिससे वहां आराम कर अपने-अपने गंत्व्य का सफर जारी रख सके। भगीरथ सेवा समिति द्वारा सभासद कुलदीप सैनी के नेतृत्व में मोहल्ला सैनी सराए के भागीरथ चौक स्थित अमान गार्डन में पांचवा कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सभासद कुलदीप सैनी ने बताया कि महाशिवरात्रि तक चलने वाले शिविर का शुभारंभ छह अगस्त को किया गया था। इस दौरान रुपेश सैनी, विनोद सैनी, दीपक सैनी, अंकित सैनी, नाथीराम सैनी, शुभम सैनी, गोपाल सैनी, संजय सैनी, लोकेश सैनी, रोहित सैनी, सोनू सैनी और गौरव सैनी शिवभक्तों की सेवा कार्य करने में लगे हैं।

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