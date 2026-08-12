Saharanpur News: सीओ कार्यालय के पीछे बाग में फंदे पर मिला युवक का शव

Saharanpur News: गंगोह। सीओ कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर आम के बाग में मंगलवार दोपहर 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका मिला। शव की खबर लगते ही मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी इन्द्रेश चौहान और सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान मोहल्ला टाकान निवासी ओमकार पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक ओमकार सुबह करीब साढ़े 11 बजे घर से निकला था। करीब तीन बजे बाग में शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल मुख्य मार्ग से अलग कच्चे रास्ते के पास है। शव पेड़ से लटका था। उसके पैरों के नीचे चप्पल और पास में मोबाइल फोन पड़ा मिला। पैर जमीन से करीब तीन-चार इंच ऊपर थे। आसपास स्टूल, कुर्सी, चारपाई या कोई अन्य सामान नहीं मिला। शव पर चोट या संघर्ष के निशान भी नहीं मिले। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर सर्विलांस टीम से जांच शुरू कराई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। परिजनों ने किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया है और परिवार को किसी विवाद की जानकारी भी नहीं है। ओमकार तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वह गंगोह में बाइक मैकेनिक के पास काम सीखता था। पुलिस प्रथम दृष्टा आत्महत्या मानकर हत्या समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.