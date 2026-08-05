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Saharanpur News: सड़क हादसे में घायल हुई बाल कांवड़िया, कांवड़ सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर : दारुल उलूम के छात्रों का बाजार, हाईवे और कांवड़ मार्ग जाने पर प्रतिबंधकांवड़ यात्रा के चलते दारुल उलूम ने मदरसों में पढ़ रहे तलबा (छात्रों

Saharanpur News: सड़क हादसे में घायल हुई बाल कांवड़िया, कांवड़ सुरक्षित

Saharanpur News: अंबाला रोड स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने बुधवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही 12 वर्षीय बाल कांवड़िया सिमरन सिंह सड़क हादसे में घायल हो गई। करनाल निवासी सिमरन सिंह अपनी मां आंचल के साथ पैदल यात्रा कर रही थी, तभी एक कार की टक्कर से वह सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में राहत की बात यह रही कि उसकी कांवड़ सुरक्षित रही और उसमें रखा पवित्र गंगाजल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात सिविल डिफेंस के पदाधिकारी अनुराग जैन और उनकी टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घायल बच्ची को बाइक से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा पहुंचाया।

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चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य मिलने पर छुट्टी दे दी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय पर उपचार मिलने से बड़ा हादसा टल गया।

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