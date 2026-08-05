Saharanpur News: सड़क हादसे में घायल हुई बाल कांवड़िया, कांवड़ सुरक्षित
Saharanpur News: सहारनपुर : दारुल उलूम के छात्रों का बाजार, हाईवे और कांवड़ मार्ग जाने पर प्रतिबंधकांवड़ यात्रा के चलते दारुल उलूम ने मदरसों में पढ़ रहे तलबा (छात्रों
Saharanpur News: अंबाला रोड स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने बुधवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही 12 वर्षीय बाल कांवड़िया सिमरन सिंह सड़क हादसे में घायल हो गई। करनाल निवासी सिमरन सिंह अपनी मां आंचल के साथ पैदल यात्रा कर रही थी, तभी एक कार की टक्कर से वह सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में राहत की बात यह रही कि उसकी कांवड़ सुरक्षित रही और उसमें रखा पवित्र गंगाजल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात सिविल डिफेंस के पदाधिकारी अनुराग जैन और उनकी टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घायल बच्ची को बाइक से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा पहुंचाया।
चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य मिलने पर छुट्टी दे दी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय पर उपचार मिलने से बड़ा हादसा टल गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।