Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSaharanpur Wood was used in buildings across Europe legacy is 200 years old
यूरोप की इमारतों में लगती थी सहारनपुर की लकड़ी, 200 साल पुराना है जिले का गौरव, जानें खासियत

यूरोप की इमारतों में लगती थी सहारनपुर की लकड़ी, 200 साल पुराना है जिले का गौरव, जानें खासियत

संक्षेप: सहारनपुर वुड कार्विंग उद्योग के लिए देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर वुड कार्विंग फर्नीचर को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। 200 साल पहले भी सहारनपुर से लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ब्रिटिश शासनकाल में सहारनपुर से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था।

Wed, 5 Nov 2025 02:14 PMPawan Kumar Sharma सहारनपुर
share Share
Follow Us on

वर्तमान समय में सहारनपुर अपने वुड कार्विंग उद्योग के लिए देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जिले से बड़े पैमाने पर वुड कार्विंग फर्नीचर को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, लेकिन यह कोई नया उद्योग नहीं है। 200 साल पहले भी सहारनपुर से लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ब्रिटिश शासनकाल में यहां से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था। जिससे अंग्रेजी हुकूमत को अच्छी आमदनी भी होती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिवालिक पर्वतमाला में सटे सहारनपुर जिले को भौगोलिक दृष्टि से खास और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा यमुना के दोआब में बसा यह जिला अपने वन क्षेत्र के लिए खासा पहचान रखता है। यहां के वुड कार्विंग उद्योग की धमक भारत ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी सुनाई देती है।

ब्रिटिश सरकार की रही अहम भूमिका

लकड़ी के उद्योग को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की भी अहम भूमिका रही है। सहारनपुर के साल 1878 और 1908 में तैयार किए गए गजेटियर में इसका जिक्र प्रमुखता से किया गया है। सहारनपुर वन क्षेत्र से साल 1862 में 7,168 रुपए अंग्रेज सरकार को मिलते थे। 1869 में 8,499 रुपए प्राप्त हुए। सहारनपुर डिवीजन 1886 से 1895 तक औसत आय 39,672 रुपए थी, जबकि खर्च 26170 रुपए था। जिले 13502 रुपए का फायदा अंग्रेज सरकार को हो रहा था। अगले दस साल में यानी 1895 में जिले में लकड़ी के कारोबार से सरकार को 39,041 आय हुई। जिसमें खर्चा 27163 था। सरकार को 11,878 रुपए का फायदा हुआ था। यहां से लकड़ी यूरोपीय देशों में इमारत के निर्माण के लिए भेजी जाती थी।

ये भी पढ़ें:13 साल के किशोर को तालिबानी सज़ा, मोबाइल चोरी के शक में पेड़ से उलटा लटकाया

जिले में था 1.88 लाख एकड़ वन क्षेत्र

ब्रिटिश कालीन सहारनपुर जिले में सहारनपुर के अलावा रुड़की, हरिद्वार और देहरादून का क्षेत्र भी शामिल था। उस समय सहारनपुर जिले में वन क्षेत्र 188,433 एकड़ था। इसके बाद साल 1878 में सहारनपुर जिले के वन क्षेत्र को चार अन्य क्षेत्रों में बांट दिया गया। इसमें सहारनपुर रेंज के अलावा मोहंड, बडकलां, ढोलखंड और रानीपुर वन क्षेत्र में बांटा गया।

विश्व के इन देशों में होता है निर्यात

सहारनपुर के वुड कार्विंग उत्पादों का निर्यात विश्व के कई देशों में होता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, यूक्रेन आदि देश शामिल हैं।

एक लाख से अधिक लोगों को मिल रहा व्यापार

सहारनपुर के वुड कार्विंग कारोबारी रामजी सुनेजा ने बताया कि सहारनपुर में वुड कार्विंग की ढाई हजार से अधिक छोटी-बड़ी इकाई हैं। जहां पर एक लाख से अधिक कारीगरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वर्तमान समय में सहारनपुर में करीब काष्ठ हस्तशिल्प उत्पादों का 1400 से 1500 करोड़ रुपये वार्षिक का कारोबार है। जिसमें से 60 फीसदी से अधिक कारोबार विदेशों से होता है।

ये भी पढ़ें:ताजमहल में बाल विदुषी ने किया शिव तांडव पाठ, सुरक्षा पर उठे सवाल
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur News Saharanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |