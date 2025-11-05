यूरोप की इमारतों में लगती थी सहारनपुर की लकड़ी, 200 साल पुराना है जिले का गौरव, जानें खासियत

संक्षेप: सहारनपुर वुड कार्विंग उद्योग के लिए देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर वुड कार्विंग फर्नीचर को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। 200 साल पहले भी सहारनपुर से लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ब्रिटिश शासनकाल में सहारनपुर से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था।

वर्तमान समय में सहारनपुर अपने वुड कार्विंग उद्योग के लिए देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जिले से बड़े पैमाने पर वुड कार्विंग फर्नीचर को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, लेकिन यह कोई नया उद्योग नहीं है। 200 साल पहले भी सहारनपुर से लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ब्रिटिश शासनकाल में यहां से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था। जिससे अंग्रेजी हुकूमत को अच्छी आमदनी भी होती थी।

शिवालिक पर्वतमाला में सटे सहारनपुर जिले को भौगोलिक दृष्टि से खास और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा यमुना के दोआब में बसा यह जिला अपने वन क्षेत्र के लिए खासा पहचान रखता है। यहां के वुड कार्विंग उद्योग की धमक भारत ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी सुनाई देती है।

ब्रिटिश सरकार की रही अहम भूमिका लकड़ी के उद्योग को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की भी अहम भूमिका रही है। सहारनपुर के साल 1878 और 1908 में तैयार किए गए गजेटियर में इसका जिक्र प्रमुखता से किया गया है। सहारनपुर वन क्षेत्र से साल 1862 में 7,168 रुपए अंग्रेज सरकार को मिलते थे। 1869 में 8,499 रुपए प्राप्त हुए। सहारनपुर डिवीजन 1886 से 1895 तक औसत आय 39,672 रुपए थी, जबकि खर्च 26170 रुपए था। जिले 13502 रुपए का फायदा अंग्रेज सरकार को हो रहा था। अगले दस साल में यानी 1895 में जिले में लकड़ी के कारोबार से सरकार को 39,041 आय हुई। जिसमें खर्चा 27163 था। सरकार को 11,878 रुपए का फायदा हुआ था। यहां से लकड़ी यूरोपीय देशों में इमारत के निर्माण के लिए भेजी जाती थी।

जिले में था 1.88 लाख एकड़ वन क्षेत्र ब्रिटिश कालीन सहारनपुर जिले में सहारनपुर के अलावा रुड़की, हरिद्वार और देहरादून का क्षेत्र भी शामिल था। उस समय सहारनपुर जिले में वन क्षेत्र 188,433 एकड़ था। इसके बाद साल 1878 में सहारनपुर जिले के वन क्षेत्र को चार अन्य क्षेत्रों में बांट दिया गया। इसमें सहारनपुर रेंज के अलावा मोहंड, बडकलां, ढोलखंड और रानीपुर वन क्षेत्र में बांटा गया।

विश्व के इन देशों में होता है निर्यात सहारनपुर के वुड कार्विंग उत्पादों का निर्यात विश्व के कई देशों में होता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, यूक्रेन आदि देश शामिल हैं।