जिस नौकर पर था भरोसा, उसी ने लुटवाए मालिक के 7 लाख; पुलिस मुठभेड़ में खुला पूरा राज

संक्षेप:

सहारनपुर में गन प्वाइंट पर व्यापारी से हुई सात लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही व्यापारी के पास काम करने वाले दो नौकरों को भी पकड़ा गया। दोनों नौकरों ने ही लूट की साजिश रची थी।

Sat, 22 Nov 2025 07:45 PM
यूपी के सहारनपुर में दो दिन पूर्व जनकपुरी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्टनगर में गन प्वाइंट पर चोकर व्यापारी से हुई सात लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही व्यापारी के पास काम करने वाले दो नौकरों को भी पकड़ा गया। दोनों नौकरों ने ही लूट की साजिश रची थी।

एसएसपी आशीष तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि शनिवार को थाना जनकपुरी पुलिस व एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की बाइक सवार हथियारबंद तीन लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और वह माहिपुरा तिराहे से पुंवारका की तरफ जा रहे है। जिसके बाद थाना जनकपुरी पुलिस व एसओजी टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया तो वह पुलिस टीम को देखकर भागने और ग्राम खुर्द ढमोला नदी के किनारे बाइक फिसलने से गिर गए। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बदमाशों ने उनपर फायरिंग कर दी।

पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मैनपाल पुत्र लहन सिंह निवासी डोडा कल्याणपुर थाना गंगनहर रुड़की जिला हरिद्वार, इरफान पुत्र कदीर निवासी समौली थाना दौराला जिला मेरठ के रूप में हुई। उनके कब्जे से दो तमंचे, सात कारतूस, 6.30 लाख रुपये और बाइक बरामद की है।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फरार साथी के साथ मिलकर गुरुवार को ट्रांसपोर्टनगर में चोकर व्यापारी संजीव मेहंदीरत्ता से तमंचा दिखाकर सात लाख रुपये लूट लिए थे, जिसमें से 4.30 लाख हमारे पास थे और 70 हजार फरार साथी लेकर भाग गया है और दो लाख रुपये लूट की घटना प्लानिंग कराने और सूचना देने के लिए व्यापारी के यहां काम करने वाले नौकर फिरोज और रवीश को दिए है। इस मामले के खुलासे के लिए एसएसपी द्वारा चार टीमों का गठन किया गया था। फिलहाल फरार लूटेरे की तलाश तेज कर दी गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
