जिस नौकर पर था भरोसा, उसी ने लुटवाए मालिक के 7 लाख; पुलिस मुठभेड़ में खुला पूरा राज

संक्षेप: सहारनपुर में गन प्वाइंट पर व्यापारी से हुई सात लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही व्यापारी के पास काम करने वाले दो नौकरों को भी पकड़ा गया। दोनों नौकरों ने ही लूट की साजिश रची थी।

यूपी के सहारनपुर में दो दिन पूर्व जनकपुरी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्टनगर में गन प्वाइंट पर चोकर व्यापारी से हुई सात लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही व्यापारी के पास काम करने वाले दो नौकरों को भी पकड़ा गया। दोनों नौकरों ने ही लूट की साजिश रची थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसएसपी आशीष तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि शनिवार को थाना जनकपुरी पुलिस व एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की बाइक सवार हथियारबंद तीन लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और वह माहिपुरा तिराहे से पुंवारका की तरफ जा रहे है। जिसके बाद थाना जनकपुरी पुलिस व एसओजी टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया तो वह पुलिस टीम को देखकर भागने और ग्राम खुर्द ढमोला नदी के किनारे बाइक फिसलने से गिर गए। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बदमाशों ने उनपर फायरिंग कर दी।

पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मैनपाल पुत्र लहन सिंह निवासी डोडा कल्याणपुर थाना गंगनहर रुड़की जिला हरिद्वार, इरफान पुत्र कदीर निवासी समौली थाना दौराला जिला मेरठ के रूप में हुई। उनके कब्जे से दो तमंचे, सात कारतूस, 6.30 लाख रुपये और बाइक बरामद की है।