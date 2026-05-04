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मां की सहेली बनी जल्लाद, अपमान का बदला लेने के लिए मासूम को मार डाला, दिल दहलाने वाला खुलासा

May 04, 2026 01:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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ज्योति और पूजा के बीच करीब 6.50 लाख रुपये के लेनदेन और कथित अपमान ने पूजा के भीतर बदले की ऐसी आग जलाई कि उसने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ गई।  एक मई को लापता हुए 14 वर्षीय छात्र अंशुमन को उसकी मां की सहेली (पूजा) ने ही नहर में धक्का देकर मार डाला। जिसका खुलासा पुलिस ने किया है।

मां की सहेली बनी जल्लाद, अपमान का बदला लेने के लिए मासूम को मार डाला, दिल दहलाने वाला खुलासा

सहारनपुर का अंशुमन हत्याकांड महज एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि यह रिश्तों, भरोसे और इंसानियत के टूटने की ऐसी हृदयविदारक दास्तां बन गया है जिसने पूरे शहर ही नहीं, हर मां के दिल को भीतर तक झकझोर दिया। यह कहानी केवल एक मासूम बच्चे की हत्या की नहीं, बल्कि उस विश्वास की निर्मम हत्या की है, जिसे एक मां ने अपनी सबसे करीबी सहेली पर तीन दशकों तक संजोकर रखा था।

30 साल पुरानी थी ज्योति-पूजा की दोस्ती

30 वर्षों से ज्योति और पूजा के बीच गहरा आत्मीय रिश्ता था। दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं थीं, बल्कि एक-दूसरे के परिवार का हिस्सा बन चुकी थीं। सुख-दुख, त्योहार, पारिवारिक फैसले, बच्चों की परवरिश, हर मोड़ पर दोनों परिवारों के बीच ऐसा अपनापन था जिसे देखकर लोग मिसाल देते थे। ज्योति ने पूजा को कभी पड़ोसन भर नहीं समझा, बल्कि अपनी सबसे भरोसेमंद साथी माना। लेकिन वक्त के साथ पैसों और संपत्ति के विवाद ने इस रिश्ते की मजबूत दीवारों में ऐसी दरार डाली, जिसने अंततः एक भयावह साजिश का रूप ले लिया।

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पैसों के लेनदेन और अपमान का बदला हत्या

करीब 6.50 लाख रुपये के लेनदेन और कथित अपमान ने पूजा के भीतर बदले की ऐसी आग जलाई कि उसने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दीं। जिस महिला को अंशुमन बचपन से ‘आंटी’ कहता था, जिस पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, वही उसकी मौत का कारण बनेगी, यह कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मासूम अंशुमन बिना किसी डर या शक के पूजा के साथ स्कूटी पर बैठ गया। उसे लगा होगा कि वह बाजार घूमने जा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।

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अंशुमन को पूजा ने यमुना में धक्का दिया

पूजा उसे बहाने से पूर्वी यमुना नहर तक ले गई और वहां गहरे पानी में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। उस क्षण केवल एक बच्चे की सांसें नहीं थमीं, बल्कि दोस्ती, पड़ोस और विश्वास की आत्मा भी मर गई। आरोपी महिला ने अपनी बहन की दुकान मृतक के बड़े भाई के नाम खरीदी थी, बाद में यह दुकान बिकने पर भुगतान को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी बात को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया

शक से बचने को पूजा ने नया सिम खरीदा

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों में लालच और बदले की भावना प्रवेश कर जाती है, तो वर्षों की नजदीकियां भी बेमानी हो जाती हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के बाद बचने के लिए नया सिम खरीदा, कई झूठी कहानियां गढ़ीं और पुलिस को अलग-अलग जिलों में भटकाती रही। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच ने उसके छल को उजागर कर दिया।

पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची

आरोपी महिला पूजा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानियां गढ़ीं और अलग-अलग जिलों में जांच भटकाने की कोशिश की, लेकिन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल, तकनीकी जांच और सख्ती के आगे उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका। पुलिस ने उसके नए सिम कार्ड और लोकेशन बदलने की साजिश का भी खुलासा किया।

पुलिस की 5 टीमें केस की जांच में जुटी थी

नुमाइश कैंप निवासी 14 वर्षीय छात्र अंशुमन की तलाश सहारनपुर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण मिशन बन गई थी। छात्र के लापता होने के बाद पुलिस ने तत्काल पांच विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू की। शुरुआत में मामला गुमशुदगी का था, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस को शक गहराता गया। आरोपी महिला पूजा ने पुलिस को लगातार गुमराह किया। उसने छात्र को यमुनानगर ले जाने की बात कही तो कभी शामली और मुजफ्फरनगर में हत्या की झूठी कहानियां सुनाईं। इससे पुलिस टीमों को कई स्थानों पर जांच करनी पड़ी।

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17 गोताखोरों से 14 घंटे चला रेस्क्यू

हालांकि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और सख्त पूछताछ के बाद महिला ने आखिरकार सच उगल दिया। पूजा की निशानदेही पर पुलिस ने पूर्वी यमुना नहर, अंबाला रोड क्षेत्र में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नहर का पानी रुकवाया और 17 गोताखोरों की मदद से 14 घंटे तक तलाश अभियान चलाया गया। लंबी मशक्कत के बाद पुल से 300 मीटर दूर छात्र अंशुमन का शव लापता होने के 30 घंटें बाद बरामद किया गया। इस ऑपरेशन ने न केवल पुलिस की तत्परता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह एक सुनियोजित हत्या को सुलझाने के लिए तकनीकी जांच व रणनीतिक कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया।

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