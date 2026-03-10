पहले के साथ मिलकर प्रेमिका ने की दूसरे प्रेमी की हत्या, सहारनपुर में खूनी लव ट्रायंगल का खुलासा

सहारनपुर जिले के नानौता थाना क्षेत्र में पिछले साल नवंबर में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि युवक की प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है।

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नानौता थाना क्षेत्र में पिछले साल नवंबर में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि युवक की प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक युवक महिला का दूसरा प्रेमी था और वह दोनों के संबंधों में बाधा बन रहा था। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि मोहल्ला मकदूम जहां सराय बड़ा बगड़, गंगोह निवासी सचिन सैनी ने तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई आशु की 12 नवंबर 2025 को नानौता स्थित रुहाड़ा नाले में डुबोकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों रूबी पत्नी संदीप निवासी मकदूम जहां सराय बड़ा बगड़, गंगोह और सोनू निवासी ग्राम रंगेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

ऐसे रची गई हत्या की साजिश पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला रूबी का पहले गांव रंगेल निवासी सोनू के साथ प्रेम प्रसंग था। कुछ समय बाद सोनू की शादी हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच दूरी बन गई। इसी दौरान रूबी का संपर्क मोहल्ले में रहने वाले आशु से हो गया और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। बाद में रूबी और सोनू फिर से मिलने लगे। इस दौरान आशु उनके रिश्ते में बाधा बनने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।

शराब पिलाकर पुल से नीचे नाले में दिया धक्का योजना के तहत 12 नवंबर 2025 की रात दोनों आशु को नानौता के ईदगाह रोड स्थित रुहाड़ा पुल पर ले गए। वहां उसे अधिक शराब पिलाई गई। जब आशु को ज्यादा नशा हो गया तो दोनों ने मिलकर उसे पुल से नीचे नाले में धक्का दे दिया। नाले में दलदल होने के कारण आशु उसमें फंस गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।