सहारनपुर गैंगरेप केस: 500 तारीखें, 8 गवाह, 11 साल बाद पीड़िता को इंसाफ

सहारनपुर गैंगरेप केस में इंसाफ के लिए पीड़िता को 11 साल का इंतजार करना पड़ा। मुकदमे में 500 से ज्यादा तारीखें पड़ीं और आठ गवाहों के बयान दर्ज हुए। पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। आखिरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया।

प्रणव अग्रवाल, सहारनपुर: न्याय की उम्मीद में अदालत की चौखट पर पहुंची पीड़िता को इंसाफ के लिए 11 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मुकदमे में 500 से ज्यादा तारीखें पड़ीं। आठ गवाहों के बयान दर्ज हुए। तारीख पर तारीख के बीच पीड़िता और उसका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। आखिरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। पीड़िता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव तोमर के मुताबिक, घटना के बाद पीड़िता ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

11 साल बाद पीड़िता को इंसाफ 30 नवंबर 2015 को तत्कालीन एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब तीन साल तक संघर्ष करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद जांच और अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई। सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता ने उसे चुनौती दी। प्रोटेस्ट पिटीशन और परिवाद के माध्यम से कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई। अधिवक्ताओं के अनुसार, मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।

धमकी देने पर पांच साल की सजा इस पूरी प्रक्रिया में 500 से अधिक तारीखें पड़ीं। करीब 11 साल तीन महीने तक चले इस संघर्ष का अंत दोषसिद्धि के फैसले के रूप में सामने आया। यह फैसला केवल दो आरोपियों के दोषी ठहराए जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़िता के लंबे इंतजार की कहानी भी है। धमकी देने के मामले में दोनों दोषियों को पांच-पांच साल के साधारण कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को मिलेगी। जुर्माना नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मिलेगी देवबंद थाने में महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसे धमकी देने के मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषियों पर कारावास और अर्थदंड के साथ पीड़िता को आर्थिक प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 376डी के तहत लगाए गए जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत लगाए गए जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।