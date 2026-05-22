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बिजली विभाग का एसडीओ और संविदाकर्मी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, ऐक्शन से हड़कंप

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बिजली विभाग का एसडीओ और संविदाकर्मी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन की कार्रवाई के दौरान विभाग में हड़कंप मच गया।

बिजली विभाग का एसडीओ और संविदाकर्मी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, ऐक्शन से हड़कंप

UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन दिलाने और सर्वे के नाम 20 हजार रुपये मांगने पर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के एसडीओ देहात द्वितीय और एक संविदाकर्मी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन में कार्रवाई के दौरान विभाग में हड़कंप मच गया।

एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने लालवाला रोड स्थित पॉवर कारपोरेशन के कार्यालय में शुक्रवार को शिकायत पर छापेमारी की। इस दौरान पॉवर कारपोरेशन के एसडीओ देहात द्वितीय दिनेश कुमार मौर्य और संविदाकर्मी पेट्रोल मैन शाकिर को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। गांव थिथकी निवासी मोहम्मद अहरार ने सहारनपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक संगठन में शिकायत करते हुए बताया था कि उसे आटा चक्की के लिए छह किलोवॉट का बिजली कनेक्शन चाहिए था। जिसकी सही सर्वे रिपोर्ट के लिए उससे रिश्वत मांगी जा रही थी।

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भ्रष्टाचार निरोधक संगठन सहारनपुर मंडल की टीम ने शुक्रवार दोपहर निरीक्षक मुकेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की। एसडीओ दिनेश कुमार मौर्य की पॉवर कारपोरेशन में 2007 में नियुक्ति हुई थी। वह वर्तमान में लालवाला रोड स्थित कार्यालय में देवबंद देहात द्वितीय में एसडीओ पद पर कार्यरत है। शाकिर 2021 से पेट्रोल मैन के रूप में संविदाकर्मी है। विजिलेंस टीम ने प्री-टैप जांच रिपोर्ट, ऑडियो रिकार्डिंग एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जुटा कार्रवाई की है।

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मऊ में एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार

वहीं एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ इकाई ने मऊ के मधुबन क्षेत्र के एक राजस्व लेखपाल को भूमि पैमाइश के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। धर्मपुर कसायर कैथवली बीबीपुर निवासी किसान महेंद्र कुमार पुत्र रामरतन ने एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि नसीरपुर वनपोखरा के राजस्व लेखपाल अनिल कुमार भूमि की पैमाइश करने के एवज में उनसे पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। मंगलवार दोपहर करीब 1:35 बजे दोहरीघाट-मधुबन रोड पर ग्राम सभा कटघरा महल गेट के सामने टीम ने आरोपी लेखपाल को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई। टीम ने दो लोक सेवक गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की। इस संबंध में सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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