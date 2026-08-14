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सिपाही की पत्नी ने सरकारी राइफल से खुद को उड़ाया, गोली की आवाज पर दौड़ पड़ीं बेटियां

By Deep Pandey
सहारनपुर, हिन्दूस्तान
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिपाही की पत्नी ने सरकारी राइफल से खुद को उड़ा लिया। उसकी मौत हो गई। सिपाही परिवार करीब दो-तीन साल से मनीष कुमार के मकान में किराए पर रह रहा था। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

सिपाही की पत्नी ने सरकारी राइफल से खुद को उड़ाया, गोली की आवाज पर दौड़ पड़ीं बेटियां
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिपाही की पत्नी ने सरकारी राइफल से खुद को उड़ा लिया।

यूपी के सहारनपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर स्थित श्मशान घाट के सामने किराए के मकान में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सिपाही की पत्नी ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज पर बेटियां कमरे में पहुंची तो नजारा देखकर सन्न रह गईं। मां का खून से सना शव पड़ा था। मृतका की पहचान सरिता (33) के रूप में हुई है। उसके पति रिंकू सिंह (37) पुलिस विभाग में सिपाही हैं और वर्तमान में सहारनपुर में खनन विभाग में तैनात हैं। परिवार करीब दो-तीन साल से मनीष कुमार के मकान में किराए पर रह रहा था।

बताया जा रहा है कि घटना के समय रिंकू सिंह दूसरे कमरे में दोनों बेटियों के साथ थे, तभी दूसरे कमरे से गोली चलने की आवाज सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचे। कमरे में सरिता फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थीं और उनके पास राइफल पड़ी थी। गोली की आवाज सुनकर बेटियां भी कमरे के पास पहुंच गईं। पड़ोसियों ने पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी, जिसके बाद सदर बाजार पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सूचना पर डीआईजी अभिषेक सिंह व एसएसपी अभिनंदन सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पारिवारिक विवाद व मानसिक तनाव सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है तथा परिजनों से पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। जानकारी के अनुसार, दंपती की दो बेटियां हैं।

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मकान मालिक बोला- पटाखा चलने जैसी आवाज आई

मकान मालिक मनीष ने बताया कि घटना के समय वह ऊपरी मंजिल पर था और उसे करीब 11 बजे पटाखा चलने जैसी आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। घटना से पहले उसे पति की ओर से गाली-गलौच जैसी आवाज भी सुनाई दी थी। कुछ देर बाद पड़ोस से फोन आने पर नीचे पहुंचने पर उसे घटना की जानकारी मिली।

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भाई बोला-बहन व जीजा के बीच होती थी नोकझोंक

मृतका के भाई प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्हें फोन पर घटना की सूचना मिली। सर्विस गन लोडेड हालत में घर में रखे जाने की बात पर उन्हें गुस्सा व संदेह हुआ। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच कभी-कभार नोकझोंक होती थी और सरिता पहले भी नाराज होकर भाइयों के पास जाने की बात कहती थी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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