सहारा शहर सील, बाहर निकाले गए कर्मचारी, यहां जल महल में कभी रुकते थे बड़े-बड़े फिल्म स्टार

यूपी की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर सील हो गया है। कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। नगर निगम ने एक-एक कर सभी पांचों गेट सील करा दिए। यहां जय महल गेस्ट हाउस कभी बड़े-बड़े फिल्म स्टार रुकते थे।

राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विपुल खंड स्थित सहारा शहर को कड़ी मशक्कत व हंगामे बाद नगर निगम ने सील करा दिया। नगर निगम व पुलिस ने हंगामा व प्रदर्शन करने वाले सहारा के सभी कर्मियों को परिसार से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद एक एक कर सभी पांचों गेट सील करा दिए गए। एक समय राजधानी का चर्चित और आलीशान इलाका रहा सहारा शहर, जो कभी सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जाता था, अब पूरी तरह नगर निगम की कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ गया है। यहां वीवीआईपी गेस्ट हाउस जल महल में कभी बड़े-बड़े फिल्म स्टार रुकते थे।

नगर निगम ने इसे सीलकर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए नगर निगम की पांच टीमें लगायी गयीं। बड़ी संख्या में पुलिस भी बुलायी गयी। जिसके बाद आगे सीलिंग की कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस व नगर निगम कर्मियों ने परिसर से सभी को बाहर निकाला। इसके बाद पूरे परिसर की छानबीन की गयी। एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला गया। यही नहीं जानवरों को भी परिसार से बाहर किया गया। अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह ने बताया कि 170 एकड़ जमीन सहारा को लीज पर दी गयी थी। इसमें से 130 एकड़ आवासीय व 40 एकड़ ग्रीनवेल्ट थी। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने उससे अपनी जमीन वापस ली है। परिसर को सील कर दिया गया है। अब कोई भी इसके अन्दर नहीं जा पाएगा।

वीरान हुआ जलमहल, गेस्ट हाउस व रेस्टोरेंट भी खामोश सहारा शहर के अन्दर बना वीवीआईपी गेस्ट हाउस जल महल ने अपने समय में क्या नहीं देखा। फिल्मी दुनिया का उस दौर का कोई ऐसा स्टार नहीं होगा जो यहां रुका न हो। अमिताभ बच्चन, एश्वर्या राय, सलमान खान, शहरुख खान जैसी न जाने की कितनी हस्तियों का गवाह रहा जल महल गेस्ट हाउस सोमवार को खामोश था। इसी तरह सुब्रत राय का बंगला हो या अन्य अधिकारियों का सभी में नगर निगम ताला लगा रहा था। शाम को छह बजे तक सभी बंद हो गए। इस तरह सहारा शहर शाम को पूरी तरह से नगर निगम के कब्जे में आ गया।

कर्मचारियों का विरोध, वेतन न मिलने की शिकायत कार्रवाई के दौरान कई कर्मचारी निगम अधिकारियों से भिड़ गए। उनका कहना है कि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने गेट पर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया। सहारा के कुछ अधिकारी आए। उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वह शान्त नहीं हुए। उनसे कहासुनी व धक्का मुक्की भी हुई।

दर्जनों लग्जरी गाड़ियां अन्दर खड़ी नगर निगम के जो अधिकारी अंदर सीलिंग करने गए थे उन्होंने बताया कि अन्दर तमाम मंहगी व लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। इन्हें इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि सहारा के कर्मचारी काफी दिनों से यहां धरना दे रहे थे। वह सामान नहीं निकालने दे रहे थे। इसी वजह से इन्हें नहीं निकाला जा सका। कमरों में भी सामान होने की बात सामने आयी है।