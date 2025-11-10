Hindustan Hindi News
साहब, घर वाले खिलाफ हैं, हमारी शादी करा दो...कोतवाली पहुंचकर प्रेमी-प्रेमिका ने सुनाई दास्तां

संक्षेप: यूपी के झांसी जिले में प्रेमी-प्रेमिका थाने पहुंचे। दोनों ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले खिलाफ हैं।

Mon, 10 Nov 2025 06:02 PMDinesh Rathour मऊरानीपुर (झांसी)
साहब, ..घर वाले खिलाफ हैं। हम लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हम लोगों की शादी करा दो। यह बोल, नाबालिग किशोर और उसकी बालिक प्रेमिका के थे। सोमवार को दोनों कोतवाली मऊरानीपुर थाने पहुंचे। जहां अपनी दास्तां सुनाई और सीधे-सीधे कहा कि अब अलग होना नहीं चाहते हैं। झांसी के पॉल कॉलोनी की रहने वाली युवती ने बताया कि वह बालिग है और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है। घर नहीं जाएंगे, अपने प्यार के साथ ही जिंदगी बिताएंगे।

मऊरानीपुर के रहने वाले किशोर ने बताया कि साथ जीने-मरने की कसमें खाई हैं। उसे अब अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं। विरोध के चलते घर छोड़कर थाने पहुंच गए। हालांकि कोतवाली मऊरानीपुर थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने दोनों को समझाने की कोशि की। लेकिन, दोनों, अपनी जिद पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि किशोर के बालिग होने में अभी करीब दो महीने का समय है। कोतवाली मऊरानीपुर थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने बताया कि मामला झांसी के सीपरी बाजार था। उसे वहीं ट्रांसफर किया गया है। आगे की जांच सीपरी थाना पुलिस ही करेगी।

बोले, किशोर, युवती

झांसी की रहने वाली युवती ने बताया कि न तो उन पर कोई कार्रवाई की जाए। हम बालिग हैं। अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकते हैं। मम्मी-पापा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाग कर आए हैं। घर वाले राजी नहीं है। पुलिस हम लोगों की शादी करा दे।

