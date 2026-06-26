निपट गई सयानी भाजपा की कहानी... प्रधान को प्रशासक बनाने पर कोर्ट की रोक के बाद बरसे अखिलेश

ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के यूपी सरकार के फैसल पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिख डाली।

Akhilesh Yadav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने वाले यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार में जुटी है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की फटकार ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा एक तरफ़ झूठी तारीफ़ के प्रायोजित कार्यक्रम लगातार करवाये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार ने ये कहकर रंग मे भंग कर दिया कि ‘कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का यूपी सरकार का फ़ैसला असंवैधानिक है’। जनता पूछ रही है कि ‘असंवैधानिक’ काम करने की सज़ा क्या होती है?’ अखिलेश ने सोशल पर लिखी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, भाजपा बनने चली थी सयानी। निपट गई उसकी ही कहानी। भाजपा किसी घाट की नहीं रही।

अखिलेश ने आगे लिखा, अब यही ग्राम प्रधान भाजपाइयों को इसलिए गाँवों में घुसने नहीं देंगे क्योंकि भाजपा सरकार द्वारा उन्हें प्रशासक बनाने के आदेश ने, उनमें कुछ नये काम करने की उम्मीद जगाई थी, जिसका वादा वो जनता से कर चुके थे, अब जनता तो तकनीकी पक्ष समझती नहीं है कि क्या हुआ, वो तो यही मानेगी कि प्रधान जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और सारा फ़ंड-बजट-पैसा डबल इंजन के साथ मिल-बाँटकर खा गये। प्रधानों में इस बात का भी डर है कि कहीं ‘इन बीच के दिनों’ के ख़र्चे का ख़ामियाज़ा उनको अपनी जेब से न भरना पड़े। हो सकता है कल को ‘पैसा वापसी’ का आदेश भी आ जाए। जब कार्यकाल गलत साबित हो गया है, तो उस समय में खर्च हुआ पैसा भी तो क़ानूनी रूप से गलत माना जाएगा।

भाजपा प्रधानों को बुरा फंसा दिया अखिलेश यादव ने सोशल पर लिखी पोस्ट में कहा, भाजपा ने प्रधानों को बहुत बुरा फँसा दिया है। वहीं प्रधानों ने जिन ठेकेदारों को काम दिया था, वो भी ‘इन बीच के दिनों’ के बिलों का भुगतान करवाने के लिए प्रधानों का दरवाज़ा खटखटाएँगे। इसीलिए प्रधान अब भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की गाँव-गाँव में नाकाबंदी कर देंगे। पंचायती राज मंत्री भी इस मुद्दे पर जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं होंगे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने के राज्य सरकार के फ़ैसले पर रोक लगा दी है। मामले कि अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।