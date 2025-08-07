साध्वी प्राची को जिहाद शब्द से इश्क हो गया है, इसको कम करें; बरेलवी मौलाना की तीखी नसीहत

बरेलवी मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने साध्वी प्राची के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है। किसी भी मजहब के लिए वो घृणा पैदा कर रही है।

बरेलवी मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने साध्वी प्राची के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है। किसी भी मजहब के लिए वो घृणा पैदा कर रही है। राखी किसी भी चीज की हो, बांधी जा सकती है। ये आस्था से जुड़ी चीज है। एक धर्म गुरु होने के नाते उनको इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मौलाना ने साध्वी प्राची को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि प्राची को जिहाद शब्द से इश्क हो गया है, इसको कम करें। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि बार-बार हर बात पर जिहाद की बात करना, ऐसा महसूस होता है कि साध्वी प्राची को जिहाद शब्द से प्यार हो गया है। यही वजह से कि वो जहां भी घूमा-फिराकर बात करती हैं, जिहाद की ही बात करती हैं।

उन्हें अपने में सुधार करना चाहिए। जिहाद शब्द से इश्क कम करें। मौलाना ने कहा कि चांद और सितारों को इस्लाम इबादत करने के लिए नहीं कहता है, इस्लाम में सिर्फ खुदा की ही इबादत की जाती है। बल्कि ये चांद और सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। इनका काम अंधेरे को उजाले में बदलने का है। इस रोशनी से दुनिया का हर व्यक्ति फायदा उठा रहा है। मौलाना ने साध्वी प्राची को नसीहत देते हुए कहा है कि हर बात में जिहाद को जोड़ना बेहद गलत है। राखी का त्योहार बहनों का त्यौहार है। वह अपनी मर्जी से जो चाहे जैसी चाहे राखी अपने भाई को बांधे। इसमें बेवजह का बवाल खड़ा करना बेहद गलत है।

जिहाद का मतलब बुराइयों के खिलाफ लड़ना होता है। मौलाना ने साध्वी प्राची के जिहाद वाले बयान पर कहा, जिहाद अरबी का शब्द है। जिसका मतलब है बुराईयों के खिलाफ लड़ना। बुराई के उठते कदम को रोक कर अच्छाई की तरफ ले जाना। मगर साध्वी प्राची जिहाद शब्द की लिस्ट बनाकर पूरे देश में फिर रही है। कोई भी मजहब हो, उससे घृणा करने का मतलब अपने रास्ते से भटक जाना है। उनको चाहिए कि वो बहन-बेटियों को सही बात बताएं। सही रास्ता दिखाएं और सही तौर-तरीका सिखाएं। और वो अपने मजहब के मुताबिक उस पर अमल करें।