मोदी सरकार ने साध्वी निरंजन ज्योति को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बनीं अध्यक्ष

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 18 मार्च यानी बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं, उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 18 मार्च यानी बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद निरंजन ज्योति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मेटा पर फोटो शेयर करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया।

साध्वी निरंजन ज्योति ने मेटा पर अपने पोस्ट की शुरुआत देवी स्तुति मंत्र से की। उन्होंने लिखा, 'सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते॥ नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पिछड़े समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिए समर्पित यह दायित्व प्रदान करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यह संकल्प है कि पिछड़े समाज को न्याय, सुरक्षा, सम्मान और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इसी भावना के साथ आयोग कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब पिछड़ा समाज सशक्त होगा, तभी भारत चतुर्दिक विकास पथ पर अग्रसर बनेगा।'

साध्वी के समर्थकों में खुशी की लहर उधर, साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।इस नियुक्ति पर भाजपाइयों में हर्ष की लहर है। साध्वी निरंजन ज्योति के पैतृक गांव पत्योरा में भी जश्न जैसा माहौल है। तांबेश्वर नगर स्थिति आवास पर समर्थकों का आना-आना प्रारंभ हो गया, यहां से लोग उनके मूसानगर आश्रम भी जा रहे हैं।