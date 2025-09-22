sachiv ji on radar investigations underway in several districts after aligarh fake birth certificate gang busted ‘सचिव जी’ रडार पर, अलीगढ़ में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट गैंग के खुलासे के बाद कई जिलों में जांच, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
sachiv ji on radar investigations underway in several districts after aligarh fake birth certificate gang busted

‘सचिव जी’ रडार पर, अलीगढ़ में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट गैंग के खुलासे के बाद कई जिलों में जांच

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल फोन के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए शॉर्टकट और कमाई के लालच में इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। गिरोह के छह लोग अब तक एक करोड़ से अधिक की कमाई कर चुके हैं। करीब डेढ़ साल से सक्रिय हैं। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Mon, 22 Sep 2025 06:19 AM
‘सचिव जी’ रडार पर, अलीगढ़ में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट गैंग के खुलासे के बाद कई जिलों में जांच

यूपी के अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक की दत्ताचोली पंचायत के सचिव की आईडी हैक करने वाले अंतराज्यीय गिरोह का शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए छह आरोपियों को दबोच लिया। इनमें दो सगे भाई हैं, जबकि अन्य सभी युवा हैं, जो टेलीग्राम-व्हॉट्सएप के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में थे। इन्होंने 16 राज्यों के 597 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए थे। इसके अलावा 946 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। गिरोह के छह सदस्यों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने उनसे बरामद फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी। आरोपियों ने अलग-अलग जिलों के पंचायत सचिवों की आईडी से पत्र जारी किए हैं, जो रडार पर हैं। एसपी देहात के नेतृत्व में बनी एसआईटी एक-एक प्रमाण पत्र को खंगाल रही है। इसमें अगर संबंधित पंचायत सचिव ने शिकायत नहीं की होगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गिरोह में 50 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जो बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों के अलग-अलग जिलों के हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है।

20 अगस्त को पंचायत सचिव नागेंद्र सिंह ने शिकायत की थी कि उनकी सीआरएस पोर्टल लॉग-इन आईडी हैक हो गई है, जिससे 16 राज्यों में 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। पालीमुकीमपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साइबर सेल की मदद से जांच की। इस आधार पर शनिवार को पालीमुकीमपुर क्षेत्र के कासिमपुर नागरी निवासी सचिन के अलावा उन्नाव के पंकज पुत्र पप्पू, बदायूं के आशीष पुत्र सुरेश, मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के दशरथ रजक पुत्र कडोर रजक, उसके भाई सूरज रजक व लखनऊ के जय सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनके पास से पांच लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 976 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पांच आधार कार्ड, एक पैन कार्ड आदि बरामद किए गए थे। ये लोग टेलीग्राम व व्हॉट्सएप ग्रुप से एक-दूसरे को जुड़े हुए थे। इसके बाद एसएसपी की ओर एसपी देहात के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई।

एक करोड़ से अधिक की कमाई

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, मगर कंप्यूटर व मोबाइल फोन के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए शॉर्टकट व कमाई के लालच में इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अब तक गिरोह के छह लोग एक करोड़ से अधिक की कमाई कर चुका है। करीब डेढ़ साल से सक्रिय है। सभी के हिस्से में 20-20 लाख से अधिक आ चुके हैं।

गैंगस्टर लगाने की तैयारी

इस केस का खुलासा करने में पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित करने में काफी काम करना पड़ा। इसी के साथ आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराओं को जोड़ा गया है। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैंग स्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेगी।

क्या बोली पुलिस

अलीगढ़ के एसपी देहात अमृत जैन ने कहा कि गिरोह के पास से बरामद फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जो अलग-अलग पंचायत सचिवों की आईडी से बने हैं। अगर संबंधित पंचायत सचिव की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई होगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर भी लगाया जाएगा।

