भीषण सड़क हादसे में सास-दामाद की मौत, गंभीर घायल जीजा-साले मेडिकल कॉलेज में भर्ती
संक्षेप: यूपी के बांदा जिले में भीषण हादसे में सास और दामाद की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पीछे से आ रही एक अन्य मोटर साइकिल दुर्घटनाग्रस्त बाइक से जा भिड़ी। इसमें जीजा और साले गंभीर रूप से घायल हो गए।
यूपी के बांदा में गिरंवा थाना क्षेत्र के शिवहद गांव के पास सोमवार देर शाम तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सास और दामाद की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पीछे से आ रही एक अन्य मोटर साइकिल दुर्घटनाग्रस्त बाइक से जा भिड़ी। इसमें जीजा और साले गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों को कानपुर रेफर कर दिया। जीजा-साले की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी 35 वर्षीय ओमप्रकाश अपनी ससुराल गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव से सोमवार शाम 72 वर्षीय सास रुकमिनिया को बाइक से लेकर गांव लौट रहा था। अभी वे गिरंवा थाना क्षेत्र के शिवहद गांव के पास पहुंचे ही थे कि सामने से बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में ओमप्रकाश और उसकी सास रुकमिनिया गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच पीछे से आ रही एक अन्य बाइक भी उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गई।
दूसरे बाइक में सवार बिसंडा थाना क्षेत्र के थनैल गांव निवासी 30 वर्षीय रामपाल, उसका साला 26 वर्षीय नीरज निवासी अर्जुनाह गिरंवा घायल हो गए। हादसे के बाद बोलेरो सवार मौके से भाग निकले। पुलिस ने चारों घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने सभी की हालत गंभीर देख उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान ओम प्रकाश और उसकी सास रुकमिनिया की मौत हो गई। वहीं नीरज और रामपाल को कानपुर रेफर कर दिया गया।
सीतापुर में टेंट हाउस में आग से स्कार्पियो-बाइक जली, धमाके से दहशत
वहीं सीतापुर में रेउसा के खुरवलिया स्थित साक्षी लाइट एण्ड टेंट हाउस में सोमवार देर रात आग लग गई। चपेट में आकर स्कार्पियो, बाइक, रजाई, गद्दे व कई कुर्सियां जल गई। गाड़ी का फ्यूल टैंक धमाके के साथ फटने से आसपास दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची दो दमकल ने तीन घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया।आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। खुरवसिया निवासी विमलेश सिंह घर से कुछ दूरी पर साक्षी लाइट एंड टेंट हाउस चलाते हैं। विमलेश के मुताबिक सोमवार रात वह टेंट हाउस बंद कर घर आ गए थे। उनकी स्कार्पियो और बाइक वहां खड़ी थी। रात 12 बजे टेंट हाउस में आग लगने की सूचना मिली। भाग कर वह टेंट हाउस पहुंचे तो लपट निकल रही थी। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाना शुरू किया। आग बढ़ती देख पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना पर रेउसा थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी मौके पर पहुंच गए। कुछ व बिसवां व महमूदाबाद फायर स्टेशन से दो दमकल मौके पर पहुंच गई। दमकमल कर्मियों आग बुझाना शुरू किया। तीन घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू लिया लेकिन तब तक परिसर में खड़ी स्कार्पियो, बाइक व वहां रखे सोफे, गद्दे, कुर्सिया, जनरेटर व बिजली का सामान जलकर बर्बाद हो गया।