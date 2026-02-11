Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssaas who eloped with her damad now absconding with her jija There talk woman returning to her children
दामाद के साथ भागने वाली सास अब बहनोई संग फरार, 10 महीने बाद फिर सुर्खियों में आई महिला

दामाद के साथ भागने वाली सास अब बहनोई संग फरार, 10 महीने बाद फिर सुर्खियों में आई महिला

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में 10 महीने पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भागी सास एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। दामाद का आरोप है कि पांच दिन पहले महिला अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है।

Feb 11, 2026 09:47 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

10 महीने पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भागी सास एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। दामाद का आरोप है कि पांच दिन पहले महिला अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है। दोनों वर्तमान में बिहार के जिला सीतामढ़ी में रह रहे थे। इसे लेकर दामाद ने दादों थाने में तहरीर दी है। हालांकि चर्चा है कि दामाद के साथ जाने के कुछ दिनों बाद ही महिला अपने बच्चों के संपर्क में आ गई थी। अब वह अपनी बहन-बहनोई के माध्यम से फिर से बच्चों के पास लौटना चाहती है।

मडराक क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अप्रैल 2025 में अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई थी। कुछ दिन वह खुद ही लौटी और दामाद के साथ रहने पर अड़ी रही। काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने दोनों को साथ भेज दिया। तब से दोनों सीतामढ़ी जिले में रह रहे थे। राहुल ने बताया कि वह वहां कपड़े का कारोबार करता है। कई दिन से सपना अपनी बेटी, बहन व बहनोई के संपर्क में थी। यहां तक कि बहन ने उसे धमकी तक दी थी। लेकिन, बातचीत के बाद विवाद को निपटा लिया था।

छह फरवरी को वह काम पर गया था। तभी गंगीरी क्षेत्र के गांव निवासी उसका बहनोई घर आया और बहला-फुसलाकर उसे ले गया। सपना अपने साथ दो लाख रुपये व जेवरात भी ले गई है। राहुल ने पहले सीतामढ़ी जिले में पुलिस को सूचना दी। लेकिन, कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद थाना दादों में आकर शिकायत दी। दादों थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी का कहना है कि घटना नेपाल बॉर्डर के जिले की है। इसलिए यहां से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

पति ने भी की दूसरी शादी

फरार होने वाली महिला पर दो बच्चे हैं। एक बेटी की शादी होने वाली थी। जबकि दूसरा बेटा है। इस घटना के बाद उसके पति ने भी दूसरी शादी कर ली है। ग्रामीणों के अनुसार उसने 15 दिन पहले ही शादी की है। ऐसे में तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं।

ये था मामला

मडराक के एक गांव निवासी युवती का रिश्ता दादों के नगला मछरिया निवासी राहुल कुमार से हुआ था। 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी थी। लेकिन, छह अप्रैल को 38 साल की सास सपना 20 साल के होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। कुछ दिन बाद दोनों खुद ही वापस आ गए। महिला ने कहा था कि पति नशे में मारपीट करता था। रुपयों के लिए तंग करता था। दामाद से बात करने के दौरान वह शक करता था। इससे परेशान होकर घर छोड़ा। ग्रामीणों के समझाने व लंबी काउंसिलिंग के बाद महिला नहीं मानी और दामाद के साथ चली गई थी। वहीं, अब फिर से बहनोई के साथ फरार होने के बाद महिला चर्चाओं में आ गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Premi-premika Lover-girlfriend UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;