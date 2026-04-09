रूसी महिला पर्यटक ने आगरा को बताया असुरक्षित शहर, 10 में से दी ये रेटिंग
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल एक वीडियो ने ताजनगरी आगरा में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंस्टाग्राम पर अलीशा नाम की रूसी पर्यटक ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने घूमे हुए शहरों को 10 में से रेटिंग दी है।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल एक वीडियो ने ताजनगरी आगरा में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंस्टाग्राम पर अलीशा नाम की रूसी पर्यटक ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने घूमे हुए शहरों को 10 में से रेटिंग दी है। इसमें आगरा और दिल्ली का डरावना चेहरा दिखाया गया है। आगरा को सुरक्षा के लिहाज से दस में से तीन और दिल्ली को दो रेटिंग दी गई है।
ताजमहल की वजह से दुनिया में विख्यात आगरा में ‘अतिथि देवो भव’ की भावना के दावे किए जाते हैं। इस वीडियो पर आगरा समेत अन्य शहरों के हजारों कमेंट आ चुके हैं। रूसी महिला अलीशा ने भारत के अलग-अलग शहरों में घूमकर ‘सुरक्षा’ की स्थिति को परखा। पोस्ट पर रिएक्शन देख अलीशा ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिलेंगे।
अलीशा ने दिल्ली को सबसे खराब बताकर दो और आगरा को तीन नंबर दिए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई। इस रेटिंग ने बहस छेड़ दी है कि उत्तर भारत के इन दो शहरों में विदेशी महिलाओं को सुरक्षा की कमी महसूस होती है।
किस तरह के कमेंट आए
रूसी पर्यटक की रेटिंग से आगरा के लोग भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आगरा और दिल्ली जैसे शहरों को छोड़कर सेवन सिस्टर्स घूमने जाओ। एक यूजर ने कमेंट किया है कि आगरा से यही उम्मीद थी। एक कमेंट में कहा गया है कि मैं आगरा से हूं और यकीन मानिए, इसे 3 अंक भी नहीं मिलने चाहिए... यह तो नकारात्मक में ही होना चाहिए। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि दिल्ली को शून्य मिलना चाहिए।
कई लोग आगरा की खराब रेटिंग से हैरत में हैं और इसे दुष्प्रचार कह रहे हैं। कई राज्यों और शहरों के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां घूमने आइए, सब अच्छा मिलेगा। जवाब में अलीशा ने लिखा है कि मुझे भारतीय लोगों से इतने व्यूज और फीडबैक की उम्मीद नहीं थी! अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके खूबसूरत देश के बारे में और रील पोस्ट करूं, तो मेरे कमेंट को लाइक करें।
किस शहर को क्या रेटिंग
अलीशा ने सेफ्टी मीटर के अनुसार 9-9 अंक पाकर मनाली और ऋषिकेश सबसे सुरक्षित जगह हैं। इसके बाद 8-8 की रेटिंग के साथ जयपुर और गोवा सुरक्षा के लिहाज से घूमने के लिए सही हैं। जोधपुर को उन्होंने 7 रेटिंग दी है। आगरा को डरावना बताते हुए 3 रेटिंग दी है, जबकि दिल्ली को दो रेटिंग के साथ सबसे असुरक्षित शहर करार दिया है।
पर्यटक असुरक्षित
- खाली और सुनसान स्थानों पर लूट और छेड़छाड़ का डर
- लपकों की फौज पर्यटकों को ठगने के लिए हर जगह मौजूद
- छब्बी के लिए टैक्सी और ऑटो ड्राइवर महंगा सामान खरीदवाते हैं
- फर्जी वेबसाइट से टिकट और होटल की बुकिंग के नाम पर ठगी
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें