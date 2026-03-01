यूपी के इस एयरपोर्ट पर रूसी नागरिक के पास मिला सैटेलाइट फोन, CISF ने पकड़ा
दमित्री लुकीन कंस्ट्रक्शन का काम करता है। वह 16 सदस्यीय दल के साथ 21 फरवरी को दिल्ली से खजुराहो गया। 26 फरवरी को वह दल के साथ काशी पहुंचा। यहां जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने दमित्री लुकीन के हैंडबैग से सैटेलाइट फोन बरामद किया।
UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर हैदराबाद जाने के लिए पहुंचे रूस नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिला। सीआईएसएफ ने जांच के दौरान उसे पकड़ा। बाबतपुर पुलिस चौकी पर पूछताछ के बाद फोन जब्त कर उसे छोड़ दिया गया।
सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) का रहने वाला दमित्री लुकीन कंस्ट्रक्शन का काम करता है। वह 16 सदस्यीय दल के साथ 21 फरवरी को दिल्ली से खजुराहो गया। 26 फरवरी को वह दल के साथ काशी पहुंचा। सभी सदस्य रविवार दोपहर 1.30 बजे इंडिगो के 6 ई 6227 विमान से हैदराबाद जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर सभी लोग सिक्योरिटी होल्ड एरिया (एसएचए) में पहुंचे। यहां जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने दमित्री लुकीन के हैंडबैग से सैटेलाइट फोन बरामद किया।
उसकी यात्रा रद्द कर अन्य 15 रूसी नागरिकों को हैदराबाद जाने दिया गया। यात्री को बाबतपुर पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां लगभग 2 घंटे तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआयू ) तथा पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। चौकी इंचार्ज विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि सैटेलाइट फोन को जब्त कर यात्री को छोड़ दिया गया। इससे पहले एयर इंडिया मुम्बई के विमान से जाने वाले स्विट्जरलैंड निवासी आंद्रे सायरील के बैग से भी सैटेलाइट फोन मिला था।
बिना रजिस्ट्रेशन नहीं रख सकते
डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने बताया कि देश में बिना रजिस्ट्रेशन सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यह नियम विदेशी पर्यटकों के लिए भी है। इसलिए सेटेलाइट फोन के साथ पकड़े जाने वाले विदेशी पर्यटकों को रोककर पूछताछ एवं जांच की जाती है। जांच में अगर उसने यहां पर सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे छोड़ दिया जाता है।
इसलिए है पाबंदी
डीसीपी ने बताया कि सेटेलाइट फोन मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क से नहीं चलते। सीधे सेटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। जहां कहीं भी मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, वहां भी सेटेलाइट फोन काम करते हैं। अक्सर भारत आने वाले विदेशी पर्यटक नेपाल भी जाते हैं। वहां ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग के दौरान बातचीत करने के लिए सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका दुरुपयोग यह है कि इसे पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती। इसकी बातचीत या फिर सीडीआर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अपराधी इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें