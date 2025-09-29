Russian companies will invest and set up industries in UP, creating new employment opportunities. यूपी में निवेश कर उद्योग लगाएंगी रूस की कंपनियां, रोजगार के नए अवसर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRussian companies will invest and set up industries in UP, creating new employment opportunities.

यूपी में निवेश कर उद्योग लगाएंगी रूस की कंपनियां, रोजगार के नए अवसर

उत्तर प्रदेश में रूस की कंपनियां निवेश कर उद्योग लगाएंगी। योगी सरकार में मंत्री नंदी से मुलाकात कर मास्को सरकार के निवेश और उद्योग नीति विभाग के मंत्री एवं अध्यक्ष अनातोली मिखाइलीविच की ओर से वहां आने आमंत्रण पत्र सौंपा गया। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में निवेश कर उद्योग लगाएंगी रूस की कंपनियां, रोजगार के नए अवसर

रूस की कंपनियां उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगी। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से रविवार को मुलाकात कर मास्को सरकार के निवेश और उद्योग नीति विभाग के मंत्री एवं अध्यक्ष अनातोली मिखाइलीविच की ओर से वहां आने आमंत्रण पत्र सौंपा गया। मास्को की कंपनियों के लिए योग्य भारतीय कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को मास्को का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। औद्योगिक विकास मंत्री ने देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक मास्को सरकार के प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हर संभव सहयोग का वादा किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल निवेश और उद्योग नीति विभाग रूस (मास्को) की प्रतिनिधि इरीना पिंगोरिना एवं टेक्नोपोलिस मास्को के अधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि अमरदीप सिंह शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:गजवा-ए-हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट, योगी की खुली चेतावनी

बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रूस की सरकार भारत के मेक इन इंडिया अभियान से काफी प्रभावित है। साथ ही इस अभियान से जुड़ते हुए मास्को आधारित रूसी कंपनियों की उत्पादन फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। यही नहीं प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रूसी सरकार नोएडा में टेक्नोपोलिस मास्को के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की शाखा स्थापित करना चाहती है। मंत्री नंदी ने कहा कि मास्को की टीम के इस दौरे और द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल के बातचीत से मॉस्को और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी। जिससे नवाचार, रोजगार और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |