रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए यूपी के सागर, शव से लिपट मां बोलीं- शक्ल तो दिखाओ, तड़प उठी पत्नी-बच्ची

रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए सागर का शव कानपुर पहुंच गया है। शव देखते ही परिजन शव से लिपटकर रोने लगे। पत्नी और मां ने रोते हुए कहा कि उन्हें सागर की शक्ल दिखाई जाए। वहीं, रोते हुए बच्ची ने कहा मुझे पापा से बात करा दो।

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कार्गो शिप पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमले में मृत चीफ मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता का शव 18 दिन बाद रूस से यूपी के कानपुर स्थित उनके घर पहुंचा। ताबूत से लिपटकर पत्नी शालू रो पड़ी। वह अपनी सुध-बुध खो बैठीं। यह नजारा देख हर आंख नम हो गई। घटना की सूचना के बाद से ही बेसुध चली आ रही बूढ़ी मां की आंखें छलक गईं। बोलीं-‘मुझे मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो’। पिता की तरह पाल पोसकर बड़ा करने वाले बड़े भाई मनीष की आंखें पथरा गईं थीं। साढ़े चार साल की बेटी गौरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाती रही-‘पापा कहां हैं, मुझे पापा से बात करा दो....पापा सो क्यों रहे हैं....उठो न पापा’।

सागर गुप्ता का शव मास्को से नई दिल्ली तक फ्लाइट से आया था। नई दिल्ली से यहां तक शव एंबुलेंस से शाम को चार बजे पहुंचा। साथ में बड़े भाई मनीष गुप्ता और साला शोभित भी आए थे जो नई दिल्ली शव लेने गए थे। जैसे ही सागर का शव एंबुलेंस से उतारा गया, शालू की सांसें अटकने लगीं। पहले वह सुबकीं फिर दहाड़े मारकर रोने लगीं। कुछ ही देर में मौके पर एकत्र परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। ताबूत का ढक्कन ही सिर्फ खोला गया क्योंकि शव के खराब हो जाने का संकट था। मां रामा देवी बेटे की सूरत देखने के लिए बेताब थीं। कह रहीं थीं-बेटे को निकालो, मुझे देखने दो प्लीज, आखिरी बार....। हालांकि परिजन देर होने की वजह से शाम को अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। बोले कि सुबह संस्कार कराएंगे। इस पर प्रशासन ने शव को सुरक्षित करने का उपाय किया।

तिरंगे में क्यों नहीं लाए शव जैसे ही सागर का शव एंबुलेंस से उतारा गया, परिवार की महिलाएं भड़क गईं। बोलीं-‘तिरंगे में क्यों नहीं लाया गया सागर का शव। वह देश के बाहर गया था। युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। सरकार को उनका शव तिंरगे में भेजना चाहिए’। मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने पेचीदगी बताई। हालांकि इसके बाद भी भतीजी तिरंगा लेकर आई और ताबूत पर ओढ़ा दिया। यह अलग बात है कि फोटो खिंचने के बाद तिरंगा हटा लिया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया।

14 जून को शहर से गए थे सागर शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता मर्चेंट नेवी में चीफ अफसर के पद पर थे। परिवार में पत्नी शालू, मां रामादेवी, सात माह का बेटा कृष्णा, पांच साल की बेटी गौरी और शादीशुदा बहन है। परिजनों के अनुसार वर्ष 2018 में डीजी शिपिंग के जरिए सागर की भर्ती चीफ इंजीनियर पद पर मुंबई की एवन नेवीगेटर्स कंपनी में हुई थी। 14 जून को वह घर से निकले थे। 15 जून को वह इस्तांबुल गए और वहीं से कार्गो शिप में रूस निकले थे। 21 जुलाई को उनके सहकर्मियों ने कॉल कर ड्रोन हमले की जानकारी दी। 18 जुलाई को काला सागर में यूक्रेन ने ड्रोन से कार्गों शिप पर हमला कर दिया।