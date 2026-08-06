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रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए यूपी के सागर, शव से लिपट मां बोलीं- शक्ल तो दिखाओ, तड़प उठी पत्नी-बच्ची

By Srishti Kunj
संवाददाता, कानपुर
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रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए सागर का शव कानपुर पहुंच गया है। शव देखते ही परिजन शव से लिपटकर रोने लगे। पत्नी और मां ने रोते हुए कहा कि उन्हें सागर की शक्ल दिखाई जाए। वहीं, रोते हुए बच्ची ने कहा मुझे पापा से बात करा दो।

Kanpur Sagar Dead Body
रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए सागर गुप्ता का शव कानपुर पहुंचा तो पत्नी शालू और अन्य परिजन शव से लिपटकर रोए।

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कार्गो शिप पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमले में मृत चीफ मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता का शव 18 दिन बाद रूस से यूपी के कानपुर स्थित उनके घर पहुंचा। ताबूत से लिपटकर पत्नी शालू रो पड़ी। वह अपनी सुध-बुध खो बैठीं। यह नजारा देख हर आंख नम हो गई। घटना की सूचना के बाद से ही बेसुध चली आ रही बूढ़ी मां की आंखें छलक गईं। बोलीं-‘मुझे मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो’। पिता की तरह पाल पोसकर बड़ा करने वाले बड़े भाई मनीष की आंखें पथरा गईं थीं। साढ़े चार साल की बेटी गौरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाती रही-‘पापा कहां हैं, मुझे पापा से बात करा दो....पापा सो क्यों रहे हैं....उठो न पापा’।

सागर गुप्ता का शव मास्को से नई दिल्ली तक फ्लाइट से आया था। नई दिल्ली से यहां तक शव एंबुलेंस से शाम को चार बजे पहुंचा। साथ में बड़े भाई मनीष गुप्ता और साला शोभित भी आए थे जो नई दिल्ली शव लेने गए थे। जैसे ही सागर का शव एंबुलेंस से उतारा गया, शालू की सांसें अटकने लगीं। पहले वह सुबकीं फिर दहाड़े मारकर रोने लगीं। कुछ ही देर में मौके पर एकत्र परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। ताबूत का ढक्कन ही सिर्फ खोला गया क्योंकि शव के खराब हो जाने का संकट था। मां रामा देवी बेटे की सूरत देखने के लिए बेताब थीं। कह रहीं थीं-बेटे को निकालो, मुझे देखने दो प्लीज, आखिरी बार....। हालांकि परिजन देर होने की वजह से शाम को अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। बोले कि सुबह संस्कार कराएंगे। इस पर प्रशासन ने शव को सुरक्षित करने का उपाय किया।

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तिरंगे में क्यों नहीं लाए शव

जैसे ही सागर का शव एंबुलेंस से उतारा गया, परिवार की महिलाएं भड़क गईं। बोलीं-‘तिरंगे में क्यों नहीं लाया गया सागर का शव। वह देश के बाहर गया था। युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। सरकार को उनका शव तिंरगे में भेजना चाहिए’। मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने पेचीदगी बताई। हालांकि इसके बाद भी भतीजी तिरंगा लेकर आई और ताबूत पर ओढ़ा दिया। यह अलग बात है कि फोटो खिंचने के बाद तिरंगा हटा लिया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया।

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14 जून को शहर से गए थे सागर

शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता मर्चेंट नेवी में चीफ अफसर के पद पर थे। परिवार में पत्नी शालू, मां रामादेवी, सात माह का बेटा कृष्णा, पांच साल की बेटी गौरी और शादीशुदा बहन है। परिजनों के अनुसार वर्ष 2018 में डीजी शिपिंग के जरिए सागर की भर्ती चीफ इंजीनियर पद पर मुंबई की एवन नेवीगेटर्स कंपनी में हुई थी। 14 जून को वह घर से निकले थे। 15 जून को वह इस्तांबुल गए और वहीं से कार्गो शिप में रूस निकले थे। 21 जुलाई को उनके सहकर्मियों ने कॉल कर ड्रोन हमले की जानकारी दी। 18 जुलाई को काला सागर में यूक्रेन ने ड्रोन से कार्गों शिप पर हमला कर दिया।

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तीन सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा

शव पहुंचने के कुछ देर बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आ गए। सपा लोहिया वाहनी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता और परिजनों ने प्रशासन को तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा। सागर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, दो करोड़ का मुआवजा देने और सागर गुप्ता को शहीद का दर्जा देने या वीरता पुरस्कार की मांग की। प्रशासन की तरफ से एसडीएम ने पत्र रख लिया और शव को घर में फ्रीजर में रखवाया। गुरुवार की सुबह भैरोघाट में अंतिम संस्कार की तैयारी है। दूसरी ओर परिजनों ने कहा-हम शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं कि सीएम से बात करा दी जाए। अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं होने देंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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