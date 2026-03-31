Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण प्रशासन को लेकर बड़ा कदम, सभी 826 ब्लॉकों में लागू होगी ये प्रणाली

Mar 31, 2026 10:43 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share

आवंटित बजट से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे उपकरण खरीदे गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी को पूरी प्रक्रिया और बजट खर्च की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण प्रशासन को लेकर बड़ा कदम, सभी 826 ब्लॉकों में लागू होगी ये प्रणाली

यूपी पंचायत चुनाव से पहले यूपी के गांवों को लेकर एक महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। शासन अब ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में जुट गया है। सचिवालय और जिला मुख्यालयों के बाद अब प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों (ब्लॉकों) में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इस योजना के लिए शासन ने 15 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। ब्लॉक स्तर पर ई ऑफिस सिस्टम लागू होने से न केवल फाइलों के गुम होने या लंबित रहने की समस्या खत्म होगी, बल्कि ग्रामीण विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी रियल टाइम में हो सकेगी। ​पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण खरीदे गए

​आवंटित बजट से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे उपकरण खरीदे गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी को पूरी प्रक्रिया और बजट खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में मतदाता सूची से हटाए गए 97,731 डुप्लीकेट वोटर

जिले के 15 ब्लॉकों की बदलेगी तस्वीर

​जिले के सभी 15 ब्लॉकों को इस योजना के तहत ई ऑफिस के रूप में विकसित किया जाएगा। अब तक जो डिजिटल सुविधाएं केवल जिला मुख्यालय तक सीमित थीं, वे अब सीधे खंड विकास कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ई-ऑफिस लागू होने के बाद हर फाइल का निस्तारण ऑनलाइन होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को आएगी, क्या टलेगा इलेक्शन?

ई-ऑफिस से होगा फायदा

​तेजी: फाइलों का निस्तारण ऑनलाइन होने से काम की रफ्तार बढ़ेगी।

​पारदर्शिता: हर फाइल की ट्रैकिंग हो सकेगी कि वह किस पटल पर रुकी है।

​कागजी बचत: कागजी कार्यवाही कम होने से पर्यावरण और सरकारी खर्च दोनों की बचत होगी।

​सुशासन: योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सकेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव करीब देख इस मांग ने पकड़ा जोर, रोज आ रहे प्रार्थना पत्र

क्या बोले अधिकारी

बरेली के जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि विकास खंडों (ब्लॉकों) में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की तैयारी है। इसके लिए कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण खरीदे गए हैं। कर्मचारियों को भी आवश्यकता होने पर ट्रेनिंग दी जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |