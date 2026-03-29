रेप के झूठे आरोप में वसूले 1.35 लाख, थाने में रखा बंद, थानेदार सस्पेंड; मां-बेटा-सहयोगी पर FIR

पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। बाद में महिला का सहयोग कर रहे गांव के उस व्यक्ति ने मजदूर के परिवार पर दबाव बनाकर 1.35 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है करीब 35 घंटे तक अवैध तरीके से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच फैसला होने की बात कहते हुए मजदूर को छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर रहरा क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गांव की महिला ने गांव के एक शख्स पर रेप का आरोप लगाते हुए 19 मार्च को थाने में तहरीर दी। अगले दिन उसने दूसरी तहरीर दी जिसमें उस शख्स के साथ एक दलित मजदूर को भी आरोपी बना दिया। गांव का एक अन्य शख्स इसमें महिला का साथ दे रहा था। आरोप है कि पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। बाद में महिला का सहयोग कर रहे गांव के उस व्यक्ति ने मजदूर के परिवार पर दबाव बनाकर 1.35 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है करीब 35 घंटे तक मजदूर को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच फैसला होने की बात कहते हुए छोड़ दिया। बाद में मजदूर एसपी के पास पहुंचा और पत्र देकर पूरे मामले की शिकायत की। एसपी के निर्देश पर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने मामले की जांच की। सीओ के मुताबिक जांच में मजदूर द्वारा अवैध हिरासत में रखने संबंधी लगाए गए आरोप सही निकले। इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए।

जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच मजदूर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुरू की तो पता चला कि मजदूर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का बेटा भी पूरे षडयंत्र में शामिल था। तीनों ने कार्रवाई का भय दिखाकर मजदूर रामदास से 1.35 लाख रुपये ऐंठे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी गांव से फरार हैं।

रहरा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले पीड़ित मजदूर ने गुरुवार को एसपी से शिकायत में कहा था गांव की ही एक महिला ने बीते 19 मार्च को गांव के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। अगले दिन उसने दूसरी तहरीर दी, जिसमें 12 मार्च की घटना दर्शाते हुए इसमें उस व्यक्ति के साथ उसे (मजदूर को) भी आरोपी बना दिया। पुलिस के मुताबिक गांव का एक अन्य व्यक्ति भी तहरीर दिलाने में साथ था। पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। दुष्कर्म के मामले में मजदूर को जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके परिजनों से महिला, उसके बेटे और सहयोगी ने 1.35 लाख रुपया ऐंठ लिया।

क्या बोली पुलिस थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान ने बताया कि मजदूर की तहरीर पर महिला, उसके बेटे और सहयोगी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में पाया गया कि महिला द्वारा लगाया गया दुष्कर्म का आरोप झूठा था। रुपये ऐंठने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट के संग संबंधित धारा भी लगाई गई हैं। सीओ पंकज कुमार त्यागी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी घरों से फरार हैं।

खेतों में जबरन काम कराने का भी आरोप लगाया दलित रामदास का आरोप है कि महिला का सहयोगी शख्स अपने खेतों में काम कराने के लिए उसे मजबूर करता था। मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के संग मारपीट करने की धमकी दी जाती थी। पुलिस से सांठगांठ कर उसके खिलाफ उसने महिला से मिलकर दुष्कर्म की झूठी तहरीर दिलाई।