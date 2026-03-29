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रेप के झूठे आरोप में वसूले 1.35 लाख, थाने में रखा बंद, थानेदार सस्पेंड; मां-बेटा-सहयोगी पर FIR

Mar 29, 2026 02:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अमरोहा (हसनपुर रहरा)
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पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। बाद में महिला का सहयोग कर रहे गांव के उस व्यक्ति ने मजदूर के परिवार पर दबाव बनाकर 1.35 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है करीब 35 घंटे तक अवैध तरीके से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच फैसला होने की बात कहते हुए मजदूर को छोड़ दिया।

रेप के झूठे आरोप में वसूले 1.35 लाख, थाने में रखा बंद, थानेदार सस्पेंड; मां-बेटा-सहयोगी पर FIR

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर रहरा क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गांव की महिला ने गांव के एक शख्स पर रेप का आरोप लगाते हुए 19 मार्च को थाने में तहरीर दी। अगले दिन उसने दूसरी तहरीर दी जिसमें उस शख्स के साथ एक दलित मजदूर को भी आरोपी बना दिया। गांव का एक अन्य शख्स इसमें महिला का साथ दे रहा था। आरोप है कि पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। बाद में महिला का सहयोग कर रहे गांव के उस व्यक्ति ने मजदूर के परिवार पर दबाव बनाकर 1.35 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है करीब 35 घंटे तक मजदूर को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच फैसला होने की बात कहते हुए छोड़ दिया। बाद में मजदूर एसपी के पास पहुंचा और पत्र देकर पूरे मामले की शिकायत की। एसपी के निर्देश पर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने मामले की जांच की। सीओ के मुताबिक जांच में मजदूर द्वारा अवैध हिरासत में रखने संबंधी लगाए गए आरोप सही निकले। इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए।

जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच मजदूर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुरू की तो पता चला कि मजदूर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का बेटा भी पूरे षडयंत्र में शामिल था। तीनों ने कार्रवाई का भय दिखाकर मजदूर रामदास से 1.35 लाख रुपये ऐंठे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी गांव से फरार हैं।

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रहरा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले पीड़ित मजदूर ने गुरुवार को एसपी से शिकायत में कहा था गांव की ही एक महिला ने बीते 19 मार्च को गांव के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। अगले दिन उसने दूसरी तहरीर दी, जिसमें 12 मार्च की घटना दर्शाते हुए इसमें उस व्यक्ति के साथ उसे (मजदूर को) भी आरोपी बना दिया। पुलिस के मुताबिक गांव का एक अन्य व्यक्ति भी तहरीर दिलाने में साथ था। पुलिस ने 20 मार्च को मजदूर को हिरासत में ले लिया। दुष्कर्म के मामले में मजदूर को जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके परिजनों से महिला, उसके बेटे और सहयोगी ने 1.35 लाख रुपया ऐंठ लिया।

क्या बोली पुलिस

थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान ने बताया कि मजदूर की तहरीर पर महिला, उसके बेटे और सहयोगी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में पाया गया कि महिला द्वारा लगाया गया दुष्कर्म का आरोप झूठा था। रुपये ऐंठने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट के संग संबंधित धारा भी लगाई गई हैं। सीओ पंकज कुमार त्यागी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी घरों से फरार हैं।

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खेतों में जबरन काम कराने का भी आरोप लगाया

दलित रामदास का आरोप है कि महिला का सहयोगी शख्स अपने खेतों में काम कराने के लिए उसे मजबूर करता था। मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के संग मारपीट करने की धमकी दी जाती थी। पुलिस से सांठगांठ कर उसके खिलाफ उसने महिला से मिलकर दुष्कर्म की झूठी तहरीर दिलाई।

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थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू

मजदूर को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के मामले में निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है जिससे की मजदूर द्वारा लगाए गए आरोपों का डिजीटल एवीडेंस जुटाया जा सके।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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