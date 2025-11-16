स्वतंत्रता सेनानी एक्स में अफवाह से हड़कंप, यात्री की ली गई तलाशी; बम की जगह मिला अमरूद

संक्षेप: प्रयागराज कंट्रोल से सूचना मिली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक व्यक्ति के पास बम होने की आशंका है। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे। तलाशी में यात्री के पास खाने पीने और अमरूद फल था। आरपीएफ सूचना देने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्स में बम की सूचना मिलने के चलते उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जंक्शन पर देर रात अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। प्रयागराज कंट्रोल से सूचना मिली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक व्यक्ति के पास बम होने की आशंका है। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे। तलाशी में पाया गया की व्यक्ति के पास खाने पीने और अमरूद फल था। आरपीएफ सूचना देने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है।

दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री के पास बम होने की सूचना पर अलीगढ़ स्टेशन पर खलबली मच गई। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने चेकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को उतार लिया और उसके पास मिले सामान की तलाशी ली। हालांकि उसके पास कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली बैग में अमरूद और खाने पीने समेत अन्य सामान मिला। दोनों टीमें संयुक्त रूप से अभी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने में जुटी हुई है।

आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार शनिवार रात लगभग 11:05 बजे डिवीजन कंट्रोल प्रयागराज द्वारा मय फोटो एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली से बिहार जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में एक व्यक्ति जनरल कोच में यात्रा कर रहा है। उसके पास बम जैसी कोई वस्तु होने की आशंका है। यह भी बताया कि वह व्यक्ति 12560 या 12562 के फ्रंट साइड कोच में बैठा है। इस सूचना पर सूचना प्राप्त होते ही आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉग स्क्वाड व सिविल पुलिस के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 03 पर ट्रेन के पहुंचने पर चेकिंग की गई ।