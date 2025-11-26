Hindustan Hindi News
नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की फैली अफवाह, गायिका ने खुद किया खंडन, बोलीं-मैं लखनऊ में हूं

संक्षेप:

कोर्ट में चल रहे एक मामले में हाजिर न होने पर बुधवार को भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की मैनपुरी में गिरफ्तारी की अफवाह पूरे दिन फैली रही। अधिकारियों के पास नेहा सिंह की गिरफ्तारी की चर्चा पहुंची तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।

Wed, 26 Nov 2025 10:05 PMDinesh Rathour मैनपुरी
कोर्ट में चल रहे एक मामले में हाजिर न होने पर बुधवार को भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की मैनपुरी में गिरफ्तारी की अफवाह पूरे दिन फैली रही। अधिकारियों के पास नेहा सिंह की गिरफ्तारी की चर्चा पहुंची तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। देर शाम नेहा ने भी अपनी गिरफ्तारी की बात खारिज करते हुए कहा कि वह लखनऊ में हैं और उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है।

भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध कोर्ट में वाद चल रहा है। इसमें उनके लखनऊ के हजरतगंज पुलिस के सामने बयान दर्ज होने हैं। जानकारी के अनुसार नेहा बयान दर्ज करने नहीं पहुंचीं तो लखनऊ पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बुधवार को चर्चा फैल गई कि नेहा एक दिन पूर्व एक चर्चित शादी में भाग लेने सैफई आई थी। इसके बाद लखनऊ लौटते समय उन्हें करहल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। ऐसी खबर मैनपुरी में फैल गई। लेकिन मैनपुरी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की।

नेहा ने गिरफ्तारी का किया खंडन

इस संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि उनके पास यह चर्चा तो आई है लेकिन नेहा मैनपुरी में हिरासत में है या उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि शाम को नेहा सिंह ने एक पर पोस्ट किया कि उन्हें पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। वह लखनऊ में है और एक गाना लिखने में व्यस्त है ना उनके घर पुलिस आई है और मैं उनकी गिरफ्तारी हुई है।

मैनपुरी एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया, मैनपुरी में नेहा सिंह की गिरफ्तारी की बात बिल्कुल अफवाह है। इस संबंध में मैनपुरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह अफवाह कैसे फैली इस संबंध इसकी जांच के लिए एसपी सिटी को लगाया है।

