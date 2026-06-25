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काम की बात: यूपी में पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के बदले नियम, आधार के साथ ये कागजात भी होंगे जरूरी

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में संपत्तियों की खरीद और बिक्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार को सिर्फ पहचान और पते का सबूत माना जाएगा। इस पर लिखी पारिवारिक जानकारी, जैसे माता-पिता या जीवनसाथी के नाम, रिश्तों को साबित करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। 

यूपी में पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के बदले नियम, आधार के साथ ये कागजात भी होंगे जरूरी

UP Properties News: यूपी के पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर नियम बदल गए हैं। संपत्तियों की खरीद और बिक्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार को सिर्फ पहचान और पते का सबूत माना जाएगा। इस पर लिखी पारिवारिक जानकारी, जैसे माता-पिता या जीवनसाथी के नाम, रिश्तों को साबित करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड के साथ ही अन्य कागजातों को भी दिखाना जरूरी होगा। पारिवारिक रिश्तों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकारी संबंधी अभिलेख व अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक रजिस्ट्री कार्यालयों में किसी भी तरह के आवेदन, योजना और विलेख संबंधी दस्तावेजों में जहां पारिवारिक संबंध का सत्यापन किया जाना है, वहां आवेदक को वैध दस्तावेज देखे जाएंगे। संपत्तियों का लेन-देन करने वालों के लिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर संपत्तियों की रजिस्ट्री के समय कानूनी वारिसों या पार्टियों के बीच रिश्ते की पुष्टि की जरूरत होती है। पहले लोग इन रिश्तों को साबित करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन नए नियमों में इसे बदल दिया गया है।

बदलाव की जरूरत

महानिरीक्षक निबंधन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, संबंध का नहीं। इसी को आधार मानते हुए आईजी निबंधन ने आदेश जारी किया है कि आधार सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, संबंध का नहीं।

खरीदारों को क्या ध्यान रखना चाहिए

इस आदेश के बाद प्रॉपर्टी के खरीदारों को यह ध्यान रखना होगा कि संपत्तियों की रजिस्ट्री से पहले, रिश्ते के अपने अपडेटेड, सरकार द्वारा जारी प्रमाण तैयार रखने होंगे। इसमें आधार पर इस्तेमाल नहीं होगा। रिश्ता सत्यापित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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