Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrules for premature release in up jails will change governor anandiben patel issued these instructions
यूपी की जेलों से समय पूर्व रिहाई में पूरी पारदर्शिता और न्याय हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए ये निर्देश

यूपी की जेलों से समय पूर्व रिहाई में पूरी पारदर्शिता और न्याय हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए ये निर्देश

संक्षेप:

राज्यपाल ने जेल परिसरों में बंदियों द्वारा उगाई जा रही सब्जियों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे इन सब्जियों का इस्तेमाल पास के आंगनबाड़ी केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन योजना के तहत किया जा सके।

Jan 03, 2026 11:07 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

आदर्श जेल में बंद बुजुर्गों और अन्य की समय पूर्व रिहाई के नियमों में बदलाव और इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता से अपनाने के लिए शनिवार को राजभवन में बड़ी बैठक हुई। राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने इससे जुड़े प्रस्तावित शासनादेश के विभिन्न मुद्दों पर अफसरों के साथ मंथन किया। साथ ही निर्देश दिया कि समय पूर्व रिहाई न्याय और पारदर्शिता के साथ हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राज्यपाल ने महिला बंदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और अच्छे से देखभाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान अफसरों ने कई बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया। इसमें कारागार के अंदर कई तरह के बदलाव करने से जुड़े सुझाव दिए गए। राज्यपाल ने गुजरात के नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति महाविद्यालय तथा इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर कुछ समय पहले अपने किए दौरे के अनुभव भी अफसरों के साथ साझा किए।

ये भी पढ़ें:यूपी: बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बहाल हुई ये छुट्टी, 2026 का कैलेंडर जारी

अपराध की जांच में एआई तकनीक जरूरी

राज्यपाल ने कहा कि उक्त वैज्ञानिक संस्थानों में अपराध की जांच, दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एआई,फॉरेंसिक विज्ञान और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से कारागार की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:दोनों पक्का कहीं खाने पर मिले होंगे, योगी ने रविकिशन और संजय निषाद की ली चुटकी

स्कूलों में भेजी जाए यहां की सब्जियां

उन्होंने जेल परिसरों में बंदियों द्वारा उगाई जा रही सब्जियों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा की। साथ ही सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे इन सब्जियों का इस्तेमाल पास के आंगनबाड़ी केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन योजना के तहत किया जा सके। उन्होंने कारागार विभाग को गृह विभाग के साथ समन्वय कर प्रभावी समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में राज्यपाल के ओएसडी अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीर महादेव बोबडे,प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग, विशेष सचिव राज्यपाल श्रीप्रकाश गुप्ता, डीजी कारागार पीसी मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |