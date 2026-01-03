यूपी की जेलों से समय पूर्व रिहाई में पूरी पारदर्शिता और न्याय हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए ये निर्देश

संक्षेप: राज्यपाल ने जेल परिसरों में बंदियों द्वारा उगाई जा रही सब्जियों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे इन सब्जियों का इस्तेमाल पास के आंगनबाड़ी केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन योजना के तहत किया जा सके।

आदर्श जेल में बंद बुजुर्गों और अन्य की समय पूर्व रिहाई के नियमों में बदलाव और इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता से अपनाने के लिए शनिवार को राजभवन में बड़ी बैठक हुई। राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने इससे जुड़े प्रस्तावित शासनादेश के विभिन्न मुद्दों पर अफसरों के साथ मंथन किया। साथ ही निर्देश दिया कि समय पूर्व रिहाई न्याय और पारदर्शिता के साथ हो।

राज्यपाल ने महिला बंदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और अच्छे से देखभाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान अफसरों ने कई बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया। इसमें कारागार के अंदर कई तरह के बदलाव करने से जुड़े सुझाव दिए गए। राज्यपाल ने गुजरात के नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति महाविद्यालय तथा इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर कुछ समय पहले अपने किए दौरे के अनुभव भी अफसरों के साथ साझा किए।

अपराध की जांच में एआई तकनीक जरूरी राज्यपाल ने कहा कि उक्त वैज्ञानिक संस्थानों में अपराध की जांच, दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एआई,फॉरेंसिक विज्ञान और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से कारागार की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है।