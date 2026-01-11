Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrules for getting map approval simplified in up no unnecessary noc required now yogi goverbment innetiative order issued
यूपी में नक्शा पास कराने के लिए नहीं लगेगी गैर जरूरी एनओसी, योगी सरकार ने सरल किए नियम

यूपी में नक्शा पास कराने के लिए नहीं लगेगी गैर जरूरी एनओसी, योगी सरकार ने सरल किए नियम

संक्षेप:

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर पर समीक्षा कर विचाराधीन नक्शों का परीक्षण करें। निरस्त नक्शों के आवेदकों और आर्किटेक्ट के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों में किया जाए। यही नहीं नक्शा पास कराने वालों को राहत देने के लिए कैंप लगाए जाएं।

Jan 11, 2026 04:54 am ISTAjay Singh शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
share Share
Follow Us on

योगी सरकार नक्शा पास करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रक्रिया और सरल करने जा रही है। गैर जरूरी एनओसी नहीं ली जाएगी और जिनकी जरूरत है उन्हें एक ही प्रोफार्मा पर लिया जाएगा। आपत्तियां भी अब अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अंदर ही निस्तारित की जाएंगी। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों की बैठक में यह निर्देश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रक्रिया सरल होगी

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर पर समीक्षा कर विचाराधीन नक्शों का परीक्षण करें और निरस्त नक्शों के आवेदकों और आर्कीटेक्ट के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों में किया जाए। नक्शा पास कराने वालों को राहत देने के लिए कैंप लगाए जाएं। नक्शे को लेकर छोटी-मोटी समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

ये भी पढ़ें:VIDEO: आगे-आगे सांसद पीछे-पीछे पुलिस, रोके जाने पर हाइवे पर दौड़ पड़े चंद्रशेखर

गैर जरूरी एनओसी की मांग न की जाए

शासन स्तर से यह भी निर्देश दिया गया है कि विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों को मॉडल के रूप में लागू किया जाए। एनओसी के लिए एक्सेल शीट पर विभिन्न ग्रामों में स्थित शासकीय, नजूल, हेरिटेज भवन से प्रभावित क्षेत्र आदि से ही एनओसी की मांग की जाए। जहां ऐसे क्षेत्र नहीं हैं, वहां एनओसी की मांग न की जाए। बिना वजह एनओसी मांगने से नक्शा पास करने में समय लगता है और लोगों को परेशानियां भी होती हैं।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के

प्राधिकरण उपविधि का कड़ाई से पालन कराएं

विकास प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मॉडल निर्माण एवं विकास उपविधि तथा जोनिंग नेगुलेशन-2025 के अनुसार ही नक्शा पास किए जाए। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि दिसंबर 2025 तक प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में 2517 नक्शे जमा हुए और इनमें 596 पास हुए और 373 अस्वीकृत किए गए और 1544 विचाराधीन हैं। विकास प्राधिकरणों को निर्देश नक्शों को अनावश्यक रूट से लटकाया न जाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |