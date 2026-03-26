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साध्वी निरंजन ज्योति की काट के लिए रुक्मिणी देवी, मिशन-2027 के लिए सपा ने चला निषाद कार्ड

Mar 26, 2026 09:54 am ISTPawan Kumar Sharma आनंद सिन्हा, लखनऊ
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अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को महिला सभा की कमान सौंप कर निषाद समाज के वोटों को पार्टी में बनाए रखने का बड़ा दांव खेला है। सियासी जानकार इसे साध्वी निरंजन ज्योति के काट के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया था।

साध्वी निरंजन ज्योति की काट के लिए रुक्मिणी देवी, मिशन-2027 के लिए सपा ने चला निषाद कार्ड

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को महिला सभा की कमान सौंप कर निषाद समाज के वोटों को पार्टी में बनाए रखने का बड़ा दांव खेला है। उनके इस कदम को लोकसभा चुनाव 2024 की तरह निषाद समाज को मिशन-2027 मेंks p भी सपा के पाले में रखने की कवायद माना जा रहा है। कुछ उसी तर्ज पर जैसे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को पार्टी में लाकर निषाद, केवट, बिंद और मल्लाह जातियों को बड़े पैमाने पर झोली में कर लिया था। सियासी जानकार इसे भाजपा द्वारा साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाकर निषाद समाज को संदेश दिए जाने की कोशिशों की काट के रूप में भी देख रहे हैं।

सियासी जानकारों की मानें तो सपा काफी समय से निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद को पाले में लाने के लिए डोरे डालती रही है। निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह समाज की अहमियत को समझते हुए ही अखिलेश यादव ने रुक्मिणी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का दांव चला है।

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कभी सपा-बसपा तो कभी भाजपा के पाले में रहे निषाद

निषाद समाज वर्ष 2017 से पहले तक समाजवादी पार्ट और बहुजन समाज पार्टी दोनों के पाले में रहा था लेकिन भाजपा ने इसे वर्ष 2017 में गैर-यादव ओबीसी की रणनीति के तहत अपने पाले में कर लिया था। साल 2022 के चुनाव तक निषाद समाज के नेता भाजपा के पाले में मजबूती से जुड़े रहे। निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद के एनडीए में आने से भाजपा को लाभ हुआ और निषाद पार्टी के 11 विधायक चुने गए।

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निषादों के महत्व को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा दांव खेला था। निषाद समाज से ज्यादा टिकट दिए गए। नतीजा, निषाद समाज से सपा के दो सांसद जीते। इसमें सुलतानपुर के रामभुआल निषाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को हराने वाले संतकबीरनगर के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन को सपा के नरेशचंद्र उत्तम ने हराया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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