साध्वी निरंजन ज्योति की काट के लिए रुक्मिणी देवी, मिशन-2027 के लिए सपा ने चला निषाद कार्ड

अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को महिला सभा की कमान सौंप कर निषाद समाज के वोटों को पार्टी में बनाए रखने का बड़ा दांव खेला है। सियासी जानकार इसे साध्वी निरंजन ज्योति के काट के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया था।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को महिला सभा की कमान सौंप कर निषाद समाज के वोटों को पार्टी में बनाए रखने का बड़ा दांव खेला है। उनके इस कदम को लोकसभा चुनाव 2024 की तरह निषाद समाज को मिशन-2027 मेंks p भी सपा के पाले में रखने की कवायद माना जा रहा है। कुछ उसी तर्ज पर जैसे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को पार्टी में लाकर निषाद, केवट, बिंद और मल्लाह जातियों को बड़े पैमाने पर झोली में कर लिया था। सियासी जानकार इसे भाजपा द्वारा साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाकर निषाद समाज को संदेश दिए जाने की कोशिशों की काट के रूप में भी देख रहे हैं।

सियासी जानकारों की मानें तो सपा काफी समय से निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद को पाले में लाने के लिए डोरे डालती रही है। निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह समाज की अहमियत को समझते हुए ही अखिलेश यादव ने रुक्मिणी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का दांव चला है।

कभी सपा-बसपा तो कभी भाजपा के पाले में रहे निषाद निषाद समाज वर्ष 2017 से पहले तक समाजवादी पार्ट और बहुजन समाज पार्टी दोनों के पाले में रहा था लेकिन भाजपा ने इसे वर्ष 2017 में गैर-यादव ओबीसी की रणनीति के तहत अपने पाले में कर लिया था। साल 2022 के चुनाव तक निषाद समाज के नेता भाजपा के पाले में मजबूती से जुड़े रहे। निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद के एनडीए में आने से भाजपा को लाभ हुआ और निषाद पार्टी के 11 विधायक चुने गए।