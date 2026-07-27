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मंत्री जी, आपके गार्ड ने हमला किया; संजीव बालियान के आवास के बाहर हंगामा, धरने पर बैठे लोग

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक युवक ने उनके सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट और कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। साथ ही परिवार और कॉलोनीवासियों के साथ धरना शुरू कर दिया।

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार देर रात पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय निवासी अमित बाना ने डॉ. बालियान के सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए परिवार और कॉलोनीवासियों के साथ धरना शुरू कर दिया। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देर रात तक मामला शांत नहीं हो सका।

ये मामला नई मंडी थाना क्षेत्र की ए-टू-जेड कॉलोनी अमित बाना का आरोप है कि रविवार रात 10:30 बजे वह अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। ए-टू-जेड कॉलोनी में उन्होंने मोबाइल पर बात करने के लिए अपनी कार सड़क किनारे रोक दी। इसी दौरान सिविल ड्रेस में आए दो युवक उनके पास पहुंचे और बिना किसी विवाद के अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। अमित के मुताबिक, एक युवक ने बेसबॉल के डंडे से उन पर हमला किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की और घटना के बाद सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान के आवास के अंदर चले गए।

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संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी

घटना की जानकारी मिलने पर अमित के भाई डॉक्टर ललित बाना समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने संजीव बालियान से बाहर आकर घटना पर बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें सुबह आने की बात कहकर टाल दिया गया। पुलिस के समझाने के बावजूद पीड़ित पक्ष कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे अमित बाना, डॉ. ललित बाना और दर्जनों कॉलोनीवासी डॉ. संजीव बालियान के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी।

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संजीव बालियान से पुरानी रंजिश

धरने पर बैठे अमित बाना ने आरोप लगाया कि डॉ. संजीव बालियान और उनके भाई विवेक बालियान उनसे पुरानी रंजिश रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलोनी में कथित अतिक्रमण और अन्य मामलों की शिकायतें की थीं। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से कथित हमलावरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने, कॉलोनी में कथित अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायत सही पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें युवक गेट पर खड़े होकर कह रहा है, ‘ये मंत्री जी हैं, इनके गार्ड ने हमला किया है। शिकायत करने पर कह रहे हैं कि नींद खराब मत करो। सुबह शिकायत कर लेना। पिछली बार शिकायत करने पर कहा था कि सीसीटीवी खराब है।’

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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